Маск заявил, что xAI больше не будет отдельной компанией — теперь это SpaceXAI Сегодня 22:46 — Технологии&Авто

xAI будет расформирована как отдельная компания, так что останется только SpaceXAI

xAI изменяет название на SpaceXAI после интеграции с SpaceX. Новое название компания впервые использовала в анонсе партнерства с Anthropic по вычислительной инфраструктуре.

Об этом также написал Илон Маск, заявив, что xAI больше не будет существовать как отдельная компания.

xAI will be dissolved as a separate company, so it will just be SpaceXAI, the AI products from SpaceX — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2026

«xAI будет расформирована как отдельная компания, так что останется только SpaceXAI — ИИ-продукты SpaceX».

Ранее SpaceX официально завершила покупку xAI. После соглашения ИИ-стартап Маска стал частью космического подразделения.

Под брендом xAI компания развивала чат-бот Grok и собственные ИИ-модели. SpaceX со своей стороны уже использует ИИ-технологии в ряде внутренних систем и дата-центров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.