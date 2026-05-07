Маск заявил, что xAI больше не будет отдельной компанией — теперь это SpaceXAI

xAI будет расформирована как отдельная компания, так что останется только SpaceXAI
xAI изменяет название на SpaceXAI после интеграции с SpaceX. Новое название компания впервые использовала в анонсе партнерства с Anthropic по вычислительной инфраструктуре.
Об этом также написал Илон Маск, заявив, что xAI больше не будет существовать как отдельная компания.
«xAI будет расформирована как отдельная компания, так что останется только SpaceXAI — ИИ-продукты SpaceX».
Ранее SpaceX официально завершила покупку xAI. После соглашения ИИ-стартап Маска стал частью космического подразделения.
Под брендом xAI компания развивала чат-бот Grok и собственные ИИ-модели. SpaceX со своей стороны уже использует ИИ-технологии в ряде внутренних систем и дата-центров.
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
