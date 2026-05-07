Как подорожала первая регистрация авто — детали

При первой регистрации легкового автомобиля в Украине нужно уплатить сбор в Пенсионный фонд. Без этого платежа сервисные центры не выдадут номерные знаки.
Об этом пишет издание «Стоимость».

Сколько нужно заплатить

Сумма сбора зависит от стоимости авто и привязана к прожиточному минимуму, который в этом году составляет 3328 грн. Ставка может составлять 3%, 4% или 5% от стоимости автомобиля (без НДС, если он выделен в договоре):
  • 3% — если авто стоит до 549 120 грн (около $13 000).
  • 4% - от 549 121 до 965 120 грн (≈ $13 000 — $23 000).
  • 5% - свыше 965 121 грн (от ≈ $23 000).
В то же время, даже в случае изменения прожиточного минимума в течение года эти границы не будут пересматриваться до 1 января 2027 года.
Кто платит

Сбор уплачивается только для легковых автомобилей. В то же время есть исключения в платеж не требуется при:
  • регистрации электромобилей,
  • наследовании транспортного средства по закону,
  • авто для лиц с инвалидностью, полученных через органы соцзащиты.
Правила получения водительских прав и возрастные пределы могут просматривать и полностью легализовать цифровые документы. В Украине готовится масштабная реформа дорожного законодательства. Об этом говорится в законопроекте № 15200.
Вводится категория АМ для мопедов (скорость до 45 км/ч) и А2 для мотоциклов мощностью до 35 кВт. Детализуются требования к массо-габаритным характеристикам категорий B, C и D. Например, для D1 не более 16 мест и длина до 8 метров.
Законопроект вводит принцип постепенного доступа к управлению транспортом в зависимости от опыта и возраста: с 15 лет — мопеды и легкие двухколесные средства; с 17 лет — категории B и BE (только в сопровождении опытного водителя со стажем от двух лет); с 20 лет — мощные мотоциклы (категория А) при условии двухлетнего стажа на А2, или с 24 лет — для прямого доступа; с 24 лет — автобусы (категории D и DE), или с 21 года при наличии профессиональной подготовки.
По материалам:
Finance.ua
