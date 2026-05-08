Украина потребует компенсации за нападение на инкассаторов в Венгрии — Пышный

Украина с возвратом Венгрией захваченных ценностей из инкассаторских авто «Ощадбанка» не считает историю оконченной и потребует компенсаций.

Об этом в комментарии «Европейской правде» заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

Он приветствовал обоснованный шаг Венгрии, которая наконец вернула деньги и ценности, но выразил надежду, что этому инциденту дадут надлежащую оценку, поскольку действия венгерской стороны в отношении украинских инкассаторов были противоправными.

«Вместе с Ощадбанком и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия и способствовать проведению объективного расследования всех обстоятельств этих событий и адекватной компенсации за нанесенный физический и моральный ущерб имуществу и работникам Ощадбанка», — заявил Андрей Пышный.

По его словам, первое направление планируемых мер — действия банка и его юридических советников, которые сконцентрируются на вопросах возмещения вреда и отмены незаконных ограничений на территории ЕС.

Вторым направлением будет взаимодействие НБУ с кругом компетентных органов, включая Еврокомиссию и Европейский центральный банк.

«Мы продолжаем коммуникацию и обеспечим максимальный уровень кооперации с соответствующими структурами с целью выяснения всех обстоятельств, полного восстановления нарушенных прав и компенсации нанесенного ущерба», — отметил Пышный.

«Мы уже получили поддержку нашей публичной позиции: глава Европейского центробанка Кристин Лагард разделяет наши аргументы и подчеркивает риски такой ситуации для евро как международной валюты. Эта оценка побуждает нас продолжить работу, получить надлежащую оценку и принять адекватные меры реагирования во избежание таких инцидентов для будущего в целом», — добавил глава Нацбанка.

Венгрия вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года во время задержки украинских инкассаторов.

«Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены деньги и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории средства и ценности в полном объеме. Благодарен Венгрии за конструктив и цивилизованный шаг», — сообщил президент Владимир Зеленский.

