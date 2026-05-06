Венгрия вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 6 мая, Венгрия вернула Украине деньги и ценности «Ощадбанка», захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года во время задержки украинских инкассаторов.
Об этом он написал в Telegram.
«Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и деньги и ценности в полном объеме. Благодарен Венгрии за конструктив и цивилизованный шаг», — написал Зеленский.

Что известно о задержании сотрудников Ощадбанка в Венгрии

В ночь на 6 марта венгерские правоохранители задержали семерых работников Ощадбанка, которые перевозили валютные ценности инкассаторским рейсом из Австрии.
Перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским Райффайзен Банком с соблюдением таможенных процедур. В транспорте находились 40 млн. долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.
Впоследствии в венгерской Национальной налоговой и таможенной администрации подтвердили задержание семи украинцев по подозрению в «отмывании денег».
В МИД Украины назвали задержание венгерскими правоохранителями семерых инкассаторов Ощадбанка «произволом» и рекомендовали украинцам воздержаться от поездок в Венгрию «в связи с невозможностью гарантировать их безопасность».
Вечером 6 марта семь задержанных инкассаторов вернулись в Украину. Венгрия, несмотря на заявления об «отмывании средств», не задержала украинцев, перевозивших средства. Ценности оставались на территории Венгрии.
10 марта правительство Венгрии приняло специальное постановление, согласно которому изъятые средства, перевозимые украинскими инкассаторами, Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии будет сохранять до завершения расследования.
Finance.ua
Ощадбанк
