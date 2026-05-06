0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине могут изменить правила выезда мужчин 18−22 лет

Казна и Политика
52
В Украине могут изменить правила выезда мужчин 18−22 лет
В Украине могут изменить правила выезда мужчин 18−22 лет
В Украине могут изменить правила выезда мужчин в возрасте 18−22 лет за границу. Такая возможность обсуждается в контексте обязательного прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП).
Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в интервью Телеграфу.

Выезд возможен после прохождения БОВП

По словам парламентария, он поддерживает решение правительства о разрешении на выезд молодых мужчин 18−22 лет за пределы страны, однако считает, что перед этим они должны пройти БОВП.
«Я поддерживаю это решение, но с одним исключением: эти ребята должны пройти БОВП. А уже на БОВП рекрутеры, психологи точно смогут найти желающих не за тысячу евро работать в Польше», — отметил депутат.

Планы по повышению выплат военным

Он также заявил, что в Украине планируется повышение денежного довольствия военнослужащих. По его словам, можно будет зарабатывать большие деньги, управляя НРК, дронами.
Кроме того, он отметил необходимость более широкого использования смешанных систем ведения боевых действий с привлечением дронов и НРК, чтобы минимизировать применение штурмовых подразделений.
Место для вашей рекламы
Он подчеркнул, что современные технологии позволяют выполнять боевые задания дистанционно.
«Современная война может это дать, чтобы ребята в подвалах управляли дронами на расстоянии 500−1000 километров [от линии фронта]. Для этого есть и средства и возможности», — сказал депутат.

Позиция относительно мобилизационного возраста

Также парламентарий заявил, что в настоящее время в Верховной Раде нет политической воли для снижения мобилизационного возраста.
«О снижении призывного возраста политической воли в Раде точно нет. И, в первую очередь, нет и таких обстоятельств, чтобы поднимать этот вопрос», — сказал он.
«Когда Россия пойдет на шаг полной мобилизации и призовет дополнительно полмиллиона — миллион военных. Тогда, я думаю, будут работать все ветви власти для обсуждения, что нужно делать и как к этому подготовиться», — отметил депутат.
Напомним, 1 мая Владимир Зеленский объявил, что в июне 2026 года в Украине стартует реформа армии и в этом же месяце ожидаются первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения военнослужащих. Президент поручил повысить выплаты военнослужащим с учетом принципа дифференциации в зависимости от условий службы. Особое внимание уделят пехотинцам. Для них планируется введение специальных контрактов с уровнем выплат от 250 до 400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач.
Также мы рассказывали, что Министерство обороны работает над системным решением, которое должно исправить ошибки во время прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и повысить качество мобилизационного ресурса. Процедура военно-врачебной экспертизы постепенно меняется. Идет цифровизация процессов и оптимизация правил проведения медицинских осмотров.
Кроме того, в Украине до конца мая планируется разработать механизм создания единого центра по привлечению иностранцев в военную службу.
По материалам:
Телеграф
Мобилизация
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems