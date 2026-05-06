В Украине могут изменить правила выезда мужчин 18−22 лет Сегодня 16:32 — Казна и Политика

В Украине могут изменить правила выезда мужчин в возрасте 18−22 лет за границу. Такая возможность обсуждается в контексте обязательного прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в интервью Телеграфу.

Выезд возможен после прохождения БОВП

По словам парламентария, он поддерживает решение правительства о разрешении на выезд молодых мужчин 18−22 лет за пределы страны, однако считает, что перед этим они должны пройти БОВП.

«Я поддерживаю это решение, но с одним исключением: эти ребята должны пройти БОВП. А уже на БОВП рекрутеры, психологи точно смогут найти желающих не за тысячу евро работать в Польше», — отметил депутат.

Планы по повышению выплат военным

Он также заявил, что в Украине планируется повышение денежного довольствия военнослужащих. По его словам, можно будет зарабатывать большие деньги, управляя НРК, дронами.

Кроме того, он отметил необходимость более широкого использования смешанных систем ведения боевых действий с привлечением дронов и НРК, чтобы минимизировать применение штурмовых подразделений.

Он подчеркнул, что современные технологии позволяют выполнять боевые задания дистанционно.

«Современная война может это дать, чтобы ребята в подвалах управляли дронами на расстоянии 500−1000 километров [от линии фронта]. Для этого есть и средства и возможности», — сказал депутат.

Позиция относительно мобилизационного возраста

Также парламентарий заявил, что в настоящее время в Верховной Раде нет политической воли для снижения мобилизационного возраста.

«О снижении призывного возраста политической воли в Раде точно нет. И, в первую очередь, нет и таких обстоятельств, чтобы поднимать этот вопрос», — сказал он.

«Когда Россия пойдет на шаг полной мобилизации и призовет дополнительно полмиллиона — миллион военных. Тогда, я думаю, будут работать все ветви власти для обсуждения, что нужно делать и как к этому подготовиться», — отметил депутат.

Напомним, 1 мая Владимир Зеленский объявил , что в июне 2026 года в Украине стартует реформа армии и в этом же месяце ожидаются первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения военнослужащих. Президент поручил повысить выплаты военнослужащим с учетом принципа дифференциации в зависимости от условий службы. Особое внимание уделят пехотинцам. Для них планируется введение специальных контрактов с уровнем выплат от 250 до 400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач.

Также мы рассказывали, что Министерство обороны работает над системным решением, которое должно исправить ошибки во время прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и повысить качество мобилизационного ресурса. Процедура военно-врачебной экспертизы постепенно меняется. Идет цифровизация процессов и оптимизация правил проведения медицинских осмотров.

Кроме того, в Украине до конца мая планируется разработать механизм создания единого центра по привлечению иностранцев в военную службу.

