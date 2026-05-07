Флагманская функция Galaxy S26 может появиться в старых смартфонах

Samsung готовит расширение доступности одной из камерных функций, которая раньше была эксклюзивом новых флагманов серии Samsung Galaxy S26. Речь идет о режиме Horizontal Lock, который, по данным инсайдеров, может быть перенесен и на более старые устройства.

По информации инсайдера Tarun Vats, компания также рассматривает возможность добавить другие улучшения для предыдущих моделей. Среди них называют усовершенствованное сканирование документов и режим Super Steady, отвечающий за более стабильную съемку видео во время движения.

Horizontal Lock позволяет фиксировать горизонт в кадре, благодаря чему видео остается выровненным даже при резких поворотах камеры или съемке в движении. Фактически это создает эффект дополнительной стабилизации, которая помогает избегать «заваленного горизонта» в сложных условиях съемки.

По данным сообщества Samsung, работа над внедрением уже находится на подготовительной стадии, а точные сроки обновления объявят позже. Ранее тот же инсайдер неоднократно публиковал точные истоки по поводу релизов бета-версий One UI и запусков новых моделей Galaxy, что усиливает интерес к этой информации, хотя официального подтверждения всех деталей пока нет.

itechua

