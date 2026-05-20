Зеленский анонсировал новую комплексную экономическую стратегию Украины Сегодня 10:02

Инвестиции в Украину

Международная консультативная группа по привлечению инвестиций и экономического развития Украины активно работает.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Подробности

По его словам, вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, чиновниками и командой Офиса главы государства обсудили «важные вещи», среди которых — экономическая стратегия.

«Будет подготовлена ​​комплексная экономическая стратегия. Нужны именно такие шаги, которые дадут Украине больше экономического роста и позволят создать больше возможностей, чтобы наши люди оставались в нашей стране и создавали рабочие места в Украине», — рассказал Зеленский.

По словам главы государства, Украина рассчитывает, что результатом конференции станут конкретные проекты, прежде всего, направленные на укрепление украинской энергетической системы перед началом зимы.

Что известно о стратегии

Эта стратегия направлена ​​на реализацию двух ключевых задач:

обеспечение бюджетной самодостаточности;

рост экономики Украины за счет привлечения частного капитала в ключевые сферы.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко проинформировала, что проект экономической стратегии для Украины разработан при аналитической поддержке Всемирного банка при непосредственном участии президента Аджая Банги.

По ее словам, важно перейти к практической реализации стратегии, которая объединяет все правительственные программы и международные обязательства в единую платформу для привлечения инвестиций.

Все участники встречи поддержали мнение старшего советника Goldman Sachs, Microsoft и Anthropic, бывшего Премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который отметил, что инвестиционные проекты, которые предлагают партнеры, должны быть поняты украинскому народу.

«Нам нужно показать, что этот план будет работать для Украины. Что это означает с точки зрения рабочих мест, благосостояния, безопасности. Поэтому, надеюсь, во время подготовки этого документа мы еще раз тщательно пересмотрим его и проанализируем, чтобы убедиться, что он будет привлекательным для внутренней аудитории», — подчеркнул Риши Сунак.

Как сообщал Finance.ua. полномасштабная война существенно изменила экономическую карту Украины. Уровень деловой активности, инвестиций и восстановления регионов все больше зависит не от классических экономических факторов, а от близости к зоне боевых действий. Аналитики условно выделяют четыре группы регионов.

Что известно об инвестициях в Украину

Ранее мы сообщали , что, несмотря на продолжающуюся войну, Украина остается на радарах немецких инвесторов, занимая 2 место среди стран СЕЕ (Central and Eastern Europe), которые чаще всего упоминают в планах инвестирования.

45% компаний заявили, что война не влияет на их решения, однако 15% опрошенных отложили или отменили инвестиции в Украину.

По мнению экспертов, несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война, инвестировать нужно именно сейчас. Как сказал Юрий Прус, нынешний кризис освобождает рынки и меняет условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.