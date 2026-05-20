Зеленский анонсировал новую комплексную экономическую стратегию Украины

По его словам, вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, чиновниками и командой Офиса главы государства обсудили «важные вещи», среди которых — экономическая стратегия.
«Будет подготовлена комплексная экономическая стратегия. Нужны именно такие шаги, которые дадут Украине больше экономического роста и позволят создать больше возможностей, чтобы наши люди оставались в нашей стране и создавали рабочие места в Украине», — рассказал Зеленский.
По словам главы государства, Украина рассчитывает, что результатом конференции станут конкретные проекты, прежде всего, направленные на укрепление украинской энергетической системы перед началом зимы.
Что известно о стратегии
Эта стратегия направлена на реализацию двух ключевых задач:
обеспечение бюджетной самодостаточности;
рост экономики Украины за счет привлечения частного капитала в ключевые сферы.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко проинформировала, что проект экономической стратегии для Украины разработан при аналитической поддержке Всемирного банка при непосредственном участии президента Аджая Банги.
По ее словам, важно перейти к практической реализации стратегии, которая объединяет все правительственные программы и международные обязательства в единую платформу для привлечения инвестиций.
Все участники встречи поддержали мнение старшего советника Goldman Sachs, Microsoft и Anthropic, бывшего Премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который отметил, что инвестиционные проекты, которые предлагают партнеры, должны быть поняты украинскому народу.
«Нам нужно показать, что этот план будет работать для Украины. Что это означает с точки зрения рабочих мест, благосостояния, безопасности. Поэтому, надеюсь, во время подготовки этого документа мы еще раз тщательно пересмотрим его и проанализируем, чтобы убедиться, что он будет привлекательным для внутренней аудитории», — подчеркнул Риши Сунак.
Как сообщал Finance.ua. полномасштабная война существенно изменила экономическую карту Украины. Уровень деловой активности, инвестиций и восстановления регионов все больше зависит не от классических экономических факторов, а от близости к зоне боевых действий. Аналитики условно выделяют четыре группы регионов.
Что известно об инвестициях в Украину
Ранее мы сообщали, что, несмотря на продолжающуюся войну, Украина остается на радарах немецких инвесторов, занимая 2 место среди стран СЕЕ (Central and Eastern Europe), которые чаще всего упоминают в планах инвестирования.
45% компаний заявили, что война не влияет на их решения, однако 15% опрошенных отложили или отменили инвестиции в Украину.
По мнению экспертов, несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война, инвестировать нужно именно сейчас. Как сказал Юрий Прус, нынешний кризис освобождает рынки и меняет условия.