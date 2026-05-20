0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский анонсировал новую комплексную экономическую стратегию Украины

25
Инвестиции в Украину
Инвестиции в Украину
Международная консультативная группа по привлечению инвестиций и экономического развития Украины активно работает.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Подробности

По его словам, вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, чиновниками и командой Офиса главы государства обсудили «важные вещи», среди которых — экономическая стратегия.
«Будет подготовлена ​​комплексная экономическая стратегия. Нужны именно такие шаги, которые дадут Украине больше экономического роста и позволят создать больше возможностей, чтобы наши люди оставались в нашей стране и создавали рабочие места в Украине», — рассказал Зеленский.
Место для вашей рекламы
По словам главы государства, Украина рассчитывает, что результатом конференции станут конкретные проекты, прежде всего, направленные на укрепление украинской энергетической системы перед началом зимы.

Что известно о стратегии

Эта стратегия направлена ​​на реализацию двух ключевых задач:
  • обеспечение бюджетной самодостаточности;
  • рост экономики Украины за счет привлечения частного капитала в ключевые сферы.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко проинформировала, что проект экономической стратегии для Украины разработан при аналитической поддержке Всемирного банка при непосредственном участии президента Аджая Банги.
По ее словам, важно перейти к практической реализации стратегии, которая объединяет все правительственные программы и международные обязательства в единую платформу для привлечения инвестиций.
Читайте также
Все участники встречи поддержали мнение старшего советника Goldman Sachs, Microsoft и Anthropic, бывшего Премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который отметил, что инвестиционные проекты, которые предлагают партнеры, должны быть поняты украинскому народу.
«Нам нужно показать, что этот план будет работать для Украины. Что это означает с точки зрения рабочих мест, благосостояния, безопасности. Поэтому, надеюсь, во время подготовки этого документа мы еще раз тщательно пересмотрим его и проанализируем, чтобы убедиться, что он будет привлекательным для внутренней аудитории», — подчеркнул Риши Сунак.
Как сообщал Finance.ua. полномасштабная война существенно изменила экономическую карту Украины. Уровень деловой активности, инвестиций и восстановления регионов все больше зависит не от классических экономических факторов, а от близости к зоне боевых действий. Аналитики условно выделяют четыре группы регионов.

Что известно об инвестициях в Украину

Ранее мы сообщали, что, несмотря на продолжающуюся войну, Украина остается на радарах немецких инвесторов, занимая 2 место среди стран СЕЕ (Central and Eastern Europe), которые чаще всего упоминают в планах инвестирования.
45% компаний заявили, что война не влияет на их решения, однако 15% опрошенных отложили или отменили инвестиции в Украину.
По мнению экспертов, несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война, инвестировать нужно именно сейчас. Как сказал Юрий Прус, нынешний кризис освобождает рынки и меняет условия.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭкономикаЗеленский
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems