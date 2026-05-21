В «Укрзализныце» предупредили о дефиците билетов летом
«Укрзализныця» входит в летний период с серьезным дефицитом вагонов, что повлияет на доступность билетов. На фоне роста пассажирского спроса количество исправных вагонов сокращается из-за последствий войны, повреждения инфраструктуры и износа парка.
Ситуация уже сейчас приводит к высокой нагрузке на популярные маршруты и дефицита мест в пиковые даты.
Причины
За время полномасштабного вторжения враг уничтожил 46 пассажирских вагонов УЗ.
Еще около 200 вагонов и один поезд «Интерсити+» находятся в очереди на ремонт из-за обстрелов, атак дронов или аварийных повреждений. Отдельно примерно 1050 вагонов ожидают технического обследования и могут быть выведены из эксплуатации из-за возраста и негодности.
В компании отмечают, что это напрямую влияет на возможности перевозок в пиковый сезон.