В «Укрзализныце» предупредили о дефиците билетов летом Сегодня 05:21

Вагон Укрзализныци

«Укрзализныця» входит в летний период с серьезным дефицитом вагонов, что повлияет на доступность билетов. На фоне роста пассажирского спроса количество исправных вагонов сокращается из-за последствий войны, повреждения инфраструктуры и износа парка.

Об этом сообщили в УЗ.

Ситуация уже сейчас приводит к высокой нагрузке на популярные маршруты и дефицита мест в пиковые даты.

Причины

За время полномасштабного вторжения враг уничтожил 46 пассажирских вагонов УЗ.

Еще около 200 вагонов и один поезд «Интерсити+» находятся в очереди на ремонт из-за обстрелов, атак дронов или аварийных повреждений. Отдельно примерно 1050 вагонов ожидают технического обследования и могут быть выведены из эксплуатации из-за возраста и негодности.

В компании отмечают, что это напрямую влияет на возможности перевозок в пиковый сезон.

«Это значит, что этот летний сезон для нас будет еще тяжелее предыдущего, ведь спрос растет, а количество вагонов — наоборот», — говорится в сообщении УЗ.

Спрос на билеты растет: до 6 человек на одно место

Средний показатель спроса превышает предложение в 4 раза: на одно место приходится четыре потенциальных пассажира. Летом этот дисбаланс может возрасти до 6 человек на одно место.

В отдельных направлениях ситуация еще сложнее. Например, на рейсах из Львова в Киев ежедневно билеты ищут около 10 тысяч человек.

Как купить билет в сезон

В компании советуют бронировать билеты заранее — не менее чем за 20 суток до поездки. Если не удалось приобрести билет сразу, рекомендуется использовать функцию автовыкупа.

Также пассажирам предлагают рассматривать маршруты с пересадками, в частности, через пригородные поезда с кондиционированием.

Читайте также «Укрзализныця» внедряет новые правила возврата билетов

Для международных поездок советуют обращать внимание на альтернативные маршруты через аэропорты Молдовы, Румынии и Венгрии, где билеты в высокий сезон найти проще.

В компании подчеркивают, что, несмотря на сложности, продолжают восстановление и ремонт подвижного состава, чтобы частично компенсировать дефицит в пиковые периоды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.