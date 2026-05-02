0 800 307 555
ру
«Укрзализныця» внедряет новые правила возврата билетов

34
Со 2 мая в «Укрзализныце» начинают действовать новые правила возвращения билетов. В частности, изменится процент стоимости билета, подлежащего возмещению в случае отказа от поездки. Чем ближе дата поездки, тем меньше сумма возврата.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
Отмечается, что нововведение касается исключительно проездных документов на сообщение по Украине.
Для военнослужащих, покупающих билеты через «Армия+», будет возмещаться 100% стоимости при возвращении билета в график отправки поезда.
Для всех остальных пассажиров процент суммы возврата для рейсов с горизонтом продаж 20 суток станет следующим:
  • 15−20 дней до рейса — возвращается 100% суммы;
  • 10−14 дней — 95−90% суммы;
  • 9−5 дней — 75%;
  • 4−1 день — 50%;
  • менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправки — только стоимость плацкарты (небольшая часть стоимости железнодорожного билета, удостоверяющая право пассажира на занятие отдельного пронумерованного места в вагоне, то есть без стоимости собственной перевозки).
Таблиця: Укрзалізниця
Если продажа открывается менее чем за 14 дней до отправки (как с некоторыми рейсами в прифронтовые города), система работает по адаптированной логике.
Например, если продажа открыта с горизонтом на 10 дней:
  • возврат билета за 10 дней до отправки предусматривает возврат 95% стоимости;
  • за 5−9 дней до отправки — 75% стоимости;
  • за 1−4 дня — 50% стоимости;
  • за 24 часа, но не позднее чем через 1 час после отправления поезда возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.
Таблиця: Укрзалізниця
В «Укрзализныце» отмечают, что основная цель такого подхода — стимулировать более оперативный возврат билетов сразу после смены планов, что, в свою очередь, повысит прогнозируемость пассажиропотока для железной дороги и позволит более эффективно управлять подвижным составом.
Также новые правила возвращения станут еще одним инструментом борьбы с перекупами, для которых сдача билетов в последний момент станет невыгодной практикой.
Это также позволит повысить доходы железной дороги на фоне растущих затрат на восстановление подвижного состава и инфраструктуры в результате регулярных обстрелов.

«Укрзализныця» ввела динамические цены на билеты

Ранее Finance.ua писал, что с 25 апреля «Укрзализныця» ввела динамическое ценообразование на билеты в премиумсегменте.
Стоимость билетов в премиумсегменте будет калиброваться в зависимости от четырех факторов:
  • Сезонность. В периоды, когда поезда заполнены только на 70−80%, билеты будут дешевле. А в пиковые месяцы, например август, когда спрос максимальный, цена будет выше.
  • День недели. Самые низкие цены будут во вторник и среду, а самые высокие — когда день поездки приходится на пятницу и воскресенье, когда спрос наибольший.
  • Заблаговременность. Новый подход будет поощрять планировать поездки заранее и покупать билеты выгоднее.
  • Наполняемость. Если поезд заполнен на 90−100%, цена может быть выше. Но если перед отправкой остаются свободные места, цена будет снижаться.
По материалам:
Finance.ua
УкрзализныцяПродажа билетовЖелезнодорожный транспорт
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems