«Укрзализныця» внедряет новые правила возврата билетов
- 15−20 дней до рейса — возвращается 100% суммы;
- 10−14 дней — 95−90% суммы;
- 9−5 дней — 75%;
- 4−1 день — 50%;
- менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправки — только стоимость плацкарты (небольшая часть стоимости железнодорожного билета, удостоверяющая право пассажира на занятие отдельного пронумерованного места в вагоне, то есть без стоимости собственной перевозки).
«Укрзализныця» ввела динамические цены на билеты
- Сезонность. В периоды, когда поезда заполнены только на 70−80%, билеты будут дешевле. А в пиковые месяцы, например август, когда спрос максимальный, цена будет выше.
- День недели. Самые низкие цены будут во вторник и среду, а самые высокие — когда день поездки приходится на пятницу и воскресенье, когда спрос наибольший.
- Заблаговременность. Новый подход будет поощрять планировать поездки заранее и покупать билеты выгоднее.
- Наполняемость. Если поезд заполнен на 90−100%, цена может быть выше. Но если перед отправкой остаются свободные места, цена будет снижаться.
