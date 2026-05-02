«Укрзализныця» внедряет новые правила возврата билетов Сегодня 11:12

Укрзализныця внедрила новые правила возврата билетов

Со 2 мая в «Укрзализныце» начинают действовать новые правила возвращения билетов. В частности, изменится процент стоимости билета, подлежащего возмещению в случае отказа от поездки. Чем ближе дата поездки, тем меньше сумма возврата.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что нововведение касается исключительно проездных документов на сообщение по Украине.

Для военнослужащих, покупающих билеты через «Армия+», будет возмещаться 100% стоимости при возвращении билета в график отправки поезда.

Для всех остальных пассажиров процент суммы возврата для рейсов с горизонтом продаж 20 суток станет следующим:

15−20 дней до рейса — возвращается 100% суммы;

10−14 дней — 95−90% суммы;

9−5 дней — 75%;

4−1 день — 50%;

менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправки — только стоимость плацкарты (небольшая часть стоимости железнодорожного билета, удостоверяющая право пассажира на занятие отдельного пронумерованного места в вагоне, то есть без стоимости собственной перевозки).

Таблиця: Укрзалізниця

Если продажа открывается менее чем за 14 дней до отправки (как с некоторыми рейсами в прифронтовые города), система работает по адаптированной логике.

Например, если продажа открыта с горизонтом на 10 дней:

возврат билета за 10 дней до отправки предусматривает возврат 95% стоимости;

за 5−9 дней до отправки — 75% стоимости;

за 1−4 дня — 50% стоимости;

за 24 часа, но не позднее чем через 1 час после отправления поезда возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.

Таблиця: Укрзалізниця

В «Укрзализныце» отмечают, что основная цель такого подхода — стимулировать более оперативный возврат билетов сразу после смены планов, что, в свою очередь, повысит прогнозируемость пассажиропотока для железной дороги и позволит более эффективно управлять подвижным составом.

Также новые правила возвращения станут еще одним инструментом борьбы с перекупами, для которых сдача билетов в последний момент станет невыгодной практикой.

Это также позволит повысить доходы железной дороги на фоне растущих затрат на восстановление подвижного состава и инфраструктуры в результате регулярных обстрелов.

«Укрзализныця» ввела динамические цены на билеты

Ранее Finance.ua писал , что с 25 апреля «Укрзализныця» ввела динамическое ценообразование на билеты в премиумсегменте.

Стоимость билетов в премиумсегменте будет калиброваться в зависимости от четырех факторов:

Сезонность. В периоды, когда поезда заполнены только на 70−80%, билеты будут дешевле. А в пиковые месяцы, например август, когда спрос максимальный, цена будет выше.

День недели. Самые низкие цены будут во вторник и среду, а самые высокие — когда день поездки приходится на пятницу и воскресенье, когда спрос наибольший.

Заблаговременность. Новый подход будет поощрять планировать поездки заранее и покупать билеты выгоднее.

Наполняемость. Если поезд заполнен на 90−100%, цена может быть выше. Но если перед отправкой остаются свободные места, цена будет снижаться.

