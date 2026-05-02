ТОП-10 самых богатых бизнесменов Украины Сегодня 09:20

Рейтинг бизнесменов Украины, Фото: magnific

Сейчас в Украине насчитывается 74 тысячи бизнесменов с доходом от 10 млн грн в год, которые своевременно подают финансовую отчетность. Подавляющее большинство из них — 72% - мужчины. В тройку самых богатых бизнесменов Украины попали Ринат Ахметов, Виталий Антонов и Андрей Веревский.

За год рейтинг вырос: 9122 участника выбыли, в то же время 15 450 добавились. Чистый прирост рейтинга составил 6328 бизнесменов.

Изменились и позиции, на своих местах удержался всего 21 участник. В то же время, 37% бизнесменов поднялись в рейтинге, а 42% — наоборот, потеряли позиции.

Где в Украине зарегистрировано больше всего бизнесменов

Почти четверть всех бизнесменов зарегистрированы в Киеве — 16 230. Далее — Днепропетровщина (7 204 бизнесмена) и Львовщина (5 878).

Итого на эти 3 региона приходится около 40% всего крупного бизнеса страны.

География бизнесменов в Украине, Инфографика: Опендатабот

Большинство работают в «среднем» сегменте крупного бизнеса: 79% имеют доход от 10 до 100 млн грн.

Еще 19% генерируют от 100 млн до 1 млрд грн, и только 2% - это настоящие гиганты с оборотом более 1 млрд грн.

Доход компаний-участников рейтинга, Инфографика: Опендатабот

«Входной билет» до сотни самых богатых бизнесменов страны вырос до 9,96 млрд грн в 2025 году. Это на 11% больше, чем в 2024 году. Чтобы попасть в топ-1000, нужно не менее 1,5 млрд грн дохода компаний.

Рейтинг бизнесменов Украины

Абсолютным лидером остается Ринат Ахметов с доходом компаний более 843 млрд грн.

Второе и третье места занимают Виталий Антонов (164 млрд грн.) и Андрей Веревский (149,7 млрд грн.).

В ТОП-10 самых богатых бизнесменов вошли:

Ринат Ахметов — 843,18 миллиарда гривен (остался на 1 месте); Виталий Антонов — 164,21 миллиарда гривен (остался на 2 месте); Андрей Веревский — 149,77 миллиарда гривен (поднялся с 6 места); Юрий Косюк — 131,31 миллиарда гривен (опустился с 3 места); Ари Вебер — 114,08 миллиарда гривен (опустился с 4 места); Владимир Костельман — 94,09 миллиарда гривен (опустился с 5 места); Алексей Порошенко — 75,14 миллиарда гривен (поднялся с 8 места); Андрей Губский — 71,8 миллиарда гривен (опустился с 7 места); Дмитрий Фирташ — 58,47 миллиарда гривен (остался на 9 месте); Светлана Ивахив — 46,85 миллиарда гривен (поднялась с 11 места).

69 владельцев бизнеса из сотни лучших прописаны в Украине. Также в перечне есть представители Кипра (7%), США и Великобритании (по 5%), Швейцарии (4%) и других стран, включая ОАЭ, Германию и Монако.

ТОП-100 украинских бизнесменов, Инфографика: Опендатабот

