0 800 307 555
ру
ТОП-10 самых богатых бизнесменов Украины

85
Рейтинг бизнесменов Украины, Фото: magnific
Сейчас в Украине насчитывается 74 тысячи бизнесменов с доходом от 10 млн грн в год, которые своевременно подают финансовую отчетность. Подавляющее большинство из них — 72% - мужчины. В тройку самых богатых бизнесменов Украины попали Ринат Ахметов, Виталий Антонов и Андрей Веревский.
Об этом свидетельствуют данные «Опендатабот».
За год рейтинг вырос: 9122 участника выбыли, в то же время 15 450 добавились. Чистый прирост рейтинга составил 6328 бизнесменов.
Изменились и позиции, на своих местах удержался всего 21 участник. В то же время, 37% бизнесменов поднялись в рейтинге, а 42% — наоборот, потеряли позиции.

Где в Украине зарегистрировано больше всего бизнесменов

Почти четверть всех бизнесменов зарегистрированы в Киеве — 16 230. Далее — Днепропетровщина (7 204 бизнесмена) и Львовщина (5 878).
Итого на эти 3 региона приходится около 40% всего крупного бизнеса страны.
География бизнесменов в Украине, Инфографика: Опендатабот
Большинство работают в «среднем» сегменте крупного бизнеса: 79% имеют доход от 10 до 100 млн грн.
Еще 19% генерируют от 100 млн до 1 млрд грн, и только 2% - это настоящие гиганты с оборотом более 1 млрд грн.
Доход компаний-участников рейтинга, Инфографика: Опендатабот
«Входной билет» до сотни самых богатых бизнесменов страны вырос до 9,96 млрд грн в 2025 году. Это на 11% больше, чем в 2024 году. Чтобы попасть в топ-1000, нужно не менее 1,5 млрд грн дохода компаний.

Абсолютным лидером остается Ринат Ахметов с доходом компаний более 843 млрд грн.
Второе и третье места занимают Виталий Антонов (164 млрд грн.) и Андрей Веревский (149,7 млрд грн.).
В ТОП-10 самых богатых бизнесменов вошли:
  1. Ринат Ахметов — 843,18 миллиарда гривен (остался на 1 месте);
  2. Виталий Антонов — 164,21 миллиарда гривен (остался на 2 месте);
  3. Андрей Веревский — 149,77 миллиарда гривен (поднялся с 6 места);
  4. Юрий Косюк — 131,31 миллиарда гривен (опустился с 3 места);
  5. Ари Вебер — 114,08 миллиарда гривен (опустился с 4 места);
  6. Владимир Костельман — 94,09 миллиарда гривен (опустился с 5 места);
  7. Алексей Порошенко — 75,14 миллиарда гривен (поднялся с 8 места);
  8. Андрей Губский — 71,8 миллиарда гривен (опустился с 7 места);
  9. Дмитрий Фирташ — 58,47 миллиарда гривен (остался на 9 месте);
  10. Светлана Ивахив — 46,85 миллиарда гривен (поднялась с 11 места).
69 владельцев бизнеса из сотни лучших прописаны в Украине. Также в перечне есть представители Кипра (7%), США и Великобритании (по 5%), Швейцарии (4%) и других стран, включая ОАЭ, Германию и Монако.
ТОП-100 украинских бизнесменов, Инфографика: Опендатабот
До этого Finance.ua отмечал, что в 2026 году крупнейшим работодателем в Украине признана «Укрзализныця». В тройку лидеров также вошли АТБ и Газсети Украины.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems