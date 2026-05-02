От ароматизаторщика до подинника: Служба занятости рассказала о редких профессиях в Украине

Необычные профессии в Службе занятости: водородчик, трансфузиолог и подинник
На украинском рынке труда есть около 9 тысяч разных направлений для трудоустройства. Наряду с хорошо известными профессиями существуют и менее распространенные специальности.
В Государственной службе занятости рассказали о малоизвестных профессиях в Украине.

Ароматизаторщик

Это работник, который хранит, транспортирует и следит за целостностью упаковок ароматических веществ, используемых в парфюмерии и пищевой промышленности.
Хотя разработкой запахов занимаются флейвористы и парфюмеры, именно ароматизатор отвечает за техническую часть процесса.
Для такой работы не нужно иметь специальное образование, а обучение можно пройти прямо на производстве.

Водородник

Водородник работает с оборудованием для производства, сжатия и хранения водорода. Результаты работы такого работника затем используются в качестве химического сырья для производства удобрений, метанола или очистки нефтепродуктов.
Для этой работы требуется чаще всего высшее образование по инженерным специальностям.

Трансфузиолог

Это врач, занимающийся переливанием крови, ее компонентами и лечением заболеваний крови. Такие специалисты относятся к профессионалам в области лечебного дела, а значит, должны иметь высшее медицинское образование.

Инокуляторщик

Специалист, вводящий микроорганизмы, вирусы или клетки в питательные среды или организмы. Это очень важная профессия в медицине, микробиологии и ветеринарии. В сельском хозяйстве такой специалист необходим для обработки семян и повышения урожайности.

Подинник

Такой специалист работает с автоматизированными или полуавтоматизированными машинами для обработки стекла и обслуживает печи. В некоторых случаях он может контролировать замешивание сырья.
Для этой профессии обычно нужно профессионально-техническое образование, хотя иногда подготовка происходит непосредственно на производстве.
По материалам:
Finance.ua
