От ароматизаторщика до подинника: Служба занятости рассказала о редких профессиях в Украине Сегодня 10:17

Необычные профессии в Службе занятости: водородчик, трансфузиолог и подинник, Фото: magnific

На украинском рынке труда есть около 9 тысяч разных направлений для трудоустройства. Наряду с хорошо известными профессиями существуют и менее распространенные специальности.

В Государственной службе занятости рассказали о малоизвестных профессиях в Украине.

Ароматизаторщик

Это работник, который хранит, транспортирует и следит за целостностью упаковок ароматических веществ, используемых в парфюмерии и пищевой промышленности.

Хотя разработкой запахов занимаются флейвористы и парфюмеры, именно ароматизатор отвечает за техническую часть процесса.

Для такой работы не нужно иметь специальное образование, а обучение можно пройти прямо на производстве.

Водородник

Водородник работает с оборудованием для производства, сжатия и хранения водорода. Результаты работы такого работника затем используются в качестве химического сырья для производства удобрений, метанола или очистки нефтепродуктов.

Для этой работы требуется чаще всего высшее образование по инженерным специальностям.

Трансфузиолог

Это врач, занимающийся переливанием крови, ее компонентами и лечением заболеваний крови. Такие специалисты относятся к профессионалам в области лечебного дела, а значит, должны иметь высшее медицинское образование.

Инокуляторщик

Специалист, вводящий микроорганизмы, вирусы или клетки в питательные среды или организмы. Это очень важная профессия в медицине, микробиологии и ветеринарии. В сельском хозяйстве такой специалист необходим для обработки семян и повышения урожайности.

Подинник

Такой специалист работает с автоматизированными или полуавтоматизированными машинами для обработки стекла и обслуживает печи. В некоторых случаях он может контролировать замешивание сырья.

Для этой профессии обычно нужно профессионально-техническое образование, хотя иногда подготовка происходит непосредственно на производстве.

