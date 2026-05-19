0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Війна розділила Україну на економічно різні регіони — аналіз НБУ

82
Економічний розвиток України
Економічний розвиток України
Повномасштабна війна суттєво змінила економічну карту України. Рівень ділової активності, інвестицій та відновлення регіонів дедалі більше залежить не від класичних економічних факторів, а від близькості до зони бойових дій.
Про це йдеться в аналізі Національного банку України, представленому в Інфляційному звіті.

Як війна поділила регіони України

За оцінкою НБУ, за час війни розрив між регіонами в економічному розвитку помітно зріс. Чим ближче область до бойових дій або кордону з рф, тим більші втрати вона зазнає і тим повільніше відбувається відновлення.
Аналітики умовно виділяють чотири групи регіонів:
  • прифронтові — регіони з найбільшими руйнуваннями та втратами економічної активності;
  • прикордонні — території, що регулярно зазнають транскордонних обстрілів;
  • умовно прикордонні — області без прямого кордону з рф, але в зоні ураження через об’єкти критичної інфраструктури;
  • тилові — регіони, віддалені від бойових дій, серед яких особливу роль відіграють західні області як центри релокації бізнесу та робочої сили.

Де економіка відновлюється швидше

Динаміка ділових очікувань і економічної активності чітко відображає географію руйнувань.
Війна розділила Україну на економічно різні регіони — аналіз НБУ
Після різкого падіння у 2022 році відновлення в регіонах відбувалося нерівномірно. Найшвидше стабілізувалися тилові області, тоді як прифронтові та прикордонні регіони залишаються у складнішому становищі через безпекові ризики та зруйновану інфраструктуру.
Читайте також

Які ризики бачить НБУ

У Нацбанку попереджають, що найбільш постраждалі регіони можуть увійти у фазу відбудови з ослабленою економічною базою. Це підвищує ризик формування так званих депресивних територій.
Щоб цього уникнути, необхідні не лише фізичне відновлення, а й комплексні державні рішення:
  • стимулювання повернення населення;
  • створення механізмів страхування інвестицій;
  • залучення капіталу в найбільш уразливі регіони.
Місце для вашої реклами

Що вже робить НБУ

Національний банк наголошує, що підтримує відновлення регіонів через макрофінансову стабільність та розвиток кредитування.
Зокрема, завдяки реалізації стратегії з розвитку кредитування та таргетованій підтримці темпи кредитування в прифронтових регіонах із середини 2024 року вже зрівнялися з іншими областями.
Раніше ми повідомляли, що збитки України від війни можуть перевищити $1 трлн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУЕкономіка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems