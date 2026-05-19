Війна розділила Україну на економічно різні регіони — аналіз НБУ Сьогодні 15:05

Економічний розвиток України

Повномасштабна війна суттєво змінила економічну карту України. Рівень ділової активності, інвестицій та відновлення регіонів дедалі більше залежить не від класичних економічних факторів, а від близькості до зони бойових дій.

Про це йдеться в аналізі Національного банку України, представленому в Інфляційному звіті.

Як війна поділила регіони України

За оцінкою НБУ, за час війни розрив між регіонами в економічному розвитку помітно зріс. Чим ближче область до бойових дій або кордону з рф, тим більші втрати вона зазнає і тим повільніше відбувається відновлення.

Аналітики умовно виділяють чотири групи регіонів:

прифронтові — регіони з найбільшими руйнуваннями та втратами економічної активності;

— регіони з найбільшими руйнуваннями та втратами економічної активності; прикордонні — території, що регулярно зазнають транскордонних обстрілів;

— території, що регулярно зазнають транскордонних обстрілів; умовно прикордонні — області без прямого кордону з рф, але в зоні ураження через об’єкти критичної інфраструктури;

— області без прямого кордону з рф, але в зоні ураження через об’єкти критичної інфраструктури; тилові — регіони, віддалені від бойових дій, серед яких особливу роль відіграють західні області як центри релокації бізнесу та робочої сили.

Де економіка відновлюється швидше

Динаміка ділових очікувань і економічної активності чітко відображає географію руйнувань.

Після різкого падіння у 2022 році відновлення в регіонах відбувалося нерівномірно. Найшвидше стабілізувалися тилові області, тоді як прифронтові та прикордонні регіони залишаються у складнішому становищі через безпекові ризики та зруйновану інфраструктуру.

Які ризики бачить НБУ

У Нацбанку попереджають, що найбільш постраждалі регіони можуть увійти у фазу відбудови з ослабленою економічною базою. Це підвищує ризик формування так званих депресивних територій.

Щоб цього уникнути, необхідні не лише фізичне відновлення, а й комплексні державні рішення:

стимулювання повернення населення;

створення механізмів страхування інвестицій;

залучення капіталу в найбільш уразливі регіони.

Що вже робить НБУ

Національний банк наголошує, що підтримує відновлення регіонів через макрофінансову стабільність та розвиток кредитування.

Зокрема, завдяки реалізації стратегії з розвитку кредитування та таргетованій підтримці темпи кредитування в прифронтових регіонах із середини 2024 року вже зрівнялися з іншими областями.

