Війна розділила Україну на економічно різні регіони — аналіз НБУ
Повномасштабна війна суттєво змінила економічну карту України. Рівень ділової активності, інвестицій та відновлення регіонів дедалі більше залежить не від класичних економічних факторів, а від близькості до зони бойових дій.
Про це йдеться в аналізі Національного банку України, представленому в Інфляційному звіті.
Як війна поділила регіони України
За оцінкою НБУ, за час війни розрив між регіонами в економічному розвитку помітно зріс. Чим ближче область до бойових дій або кордону з рф, тим більші втрати вона зазнає і тим повільніше відбувається відновлення.
прифронтові — регіони з найбільшими руйнуваннями та втратами економічної активності;
прикордонні — території, що регулярно зазнають транскордонних обстрілів;
умовно прикордонні — області без прямого кордону з рф, але в зоні ураження через об’єкти критичної інфраструктури;
тилові — регіони, віддалені від бойових дій, серед яких особливу роль відіграють західні області як центри релокації бізнесу та робочої сили.
Де економіка відновлюється швидше
Динаміка ділових очікувань і економічної активності чітко відображає географію руйнувань.
Після різкого падіння у 2022 році відновлення в регіонах відбувалося нерівномірно. Найшвидше стабілізувалися тилові області, тоді як прифронтові та прикордонні регіони залишаються у складнішому становищі через безпекові ризики та зруйновану інфраструктуру.