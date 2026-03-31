Какие изменения ожидают украинцев в Польше с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в странах ЕС начинают действовать обновленные правила для лиц с временной защитой, которые повлияют и на украинцев в Польше.

Изменения касаются, прежде всего, условий пребывания, перехода на долгосрочные разрешения и проверки статуса в разных странах.

В Польше ключевым изменением становится переход из статуса PESEL UKR на специальное разрешение CUKR, которое дает право легального проживания сроком до трех лет. Польские власти подтвердили эту модель как основной путь для украинцев после длительного пребывания в стране. Подача заявлений будет происходить исключительно в электронной форме через государственный портал MOS, бумажные документы приниматься не будут.

Для получения разрешения CUKR необходимо выполнить несколько условий

Иметь непрерывный статус UKR не менее 365 дней, сохранять его по состоянию на 4 июня 2025 года и на момент подачи заявки,

также подать документы не ранее чем через 30 дней после въезда в Польшу.

В случае сомнений в непрерывности статуса рекомендуется обратиться в местные органы социальной поддержки или профильные организации.

В то же время заявителям советуют заблаговременно проверить свои данные и подготовить документы, поскольку несоблюдение условий может осложнить получение вида на жительство.

В такой ситуации автоматически прекращается действие временной защиты. Таким образом украинцы потеряют право на получение пособия, на которое имели право по статусу UKR.

На что будут иметь право

После получения карты CUKR граждане Украины будут иметь право на государственные выплаты и другие виды помощи на тех же началах, что и другие иностранцы. Также украинцы после получения карты побыта CUKR будут обязаны в течение 15 рабочих дней уведомить воеводу, выдавшего карту, о любом изменении места жительства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.