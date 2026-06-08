BlaBlaCar запустил новые функции для водителей и пассажиров Сегодня 18:40 — Личные финансы

BlaBlaCar добавил возможность изменять маршрут во время поездки

В приложении BlaBlaCar появились новые инструменты для организации поездок. Пользователи получили возможность согласовывать дополнительные остановки или изменение маршрута за доплату, а водители — публиковать одинаковые поездки сразу на несколько дат.

Об этом пишет Кошт.

Дополнительные остановки и изменение маршрута

Новая функция «Nego» позволяет пассажирам предлагать водителям изменение маршрута или дополнительные остановки непосредственно в чате. За такие изменения можно договориться о дополнительной оплате. Водитель может согласиться на предложенную сумму, отказать или предложить другую.

Чтобы предотвратить использование сервиса для коммерческих перевозок, дополнительная оплата за объезд или остановку не может превышать 50% стоимости места в поездке.

Публикация поездок

Кроме того, BlaBlaCar запустила функцию мультипубликации. Она позволяет водителям создавать одну и ту же поездку сразу на несколько дат вместо того, чтобы каждый раз публиковать ее вручную.

За один раз можно создать до 10 поездок или до 20, если речь идет о поездках в обе стороны. Для таких публикаций действуют ограничения: между поездками должно быть минимум два часа, а также установлен дневной лимит на количество совместных поездок для одного водителя.

В будущем компания планирует добавить геолокацию в реальном времени и отображение ориентировочного времени прибытия на карте.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что пражский частный международный железнодорожный и автобусный оператор Leo Express 25 июня запускает межъевропейское железнодорожное сообщение, которое составит более 1300 километров и станет одним из самых длинных прямых железнодорожных маршрутов в Европе.

Маршрут соединит крупные городские центры Германии, Чехии и Польши до украинской границы, обеспечивая один ежедневный рейс в каждом направлении.

Кошт По материалам:

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