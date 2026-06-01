Как будет работать единый билет ЕС для путешествий поездом по Европе

Европейская комиссия продвигает инициативу «Одна поездка, один билет», направленная на унификацию бронирования трансграничных железнодорожных перевозок.

Реформа защитит пассажиров возмещением до 50% при задержках, пишет euronews.

Что даст билет

Новый единый билет позволит путешественникам соединить несколько железнодорожных поездок, вне зависимости от оператора, в одном бронировании. Это гарантирует прозрачность, защиту, а также всесторонние и последовательные права пассажиров на протяжении всей поездки.

В случае задержек пассажиры будут защищены, поскольку операторы будут обязаны предлагать альтернативные маршруты, помощь, проживание и компенсацию, например 25% для задержек от 60 до 119 минут и 50% для задержек на 120 минут и более.

Европейская система продажи ж/д билетов часто не позволяет пассажирам забронировать трансграничное путешествие из пункта, А в пункт Б за одну простую операцию.

Какие преимущества предлагают пассажирам

Целью пакета является устранение текущей проблемы, из-за которой бронирование трансграничных или многооператорских железнодорожных путешествий затруднено из-за того, что билеты распределены по нескольким платформам.

Пассажиры теперь могут объединять билеты от разных операторов в один билет для многоэтапных поездок. Это упрощает процесс бронирования, позволяя им сравнивать варианты и покупать их все одновременно на одном вебсайте вместо использования нескольких приложений.

«Вам просто нужно открыть свое железнодорожное приложение, какое бы оно ни было, ваше национальное приложение или любое другое, найти нужный вам пересадочный билет и купить его одним щелчком мыши», — объясняет Депутат Европарламента от партии зеленых Лена Шиллинг.

Поиск билетов на разных веб-сайтах будет легче, поскольку железнодорожные компании будут обязаны разрешить сторонним платформам продавать свои билеты. Крупные поставщики также должны будут отображать на своих страницах продажи билетов все доступные железнодорожные услуги в своей стране, а не только свои собственные.

Пассажиры будут полностью защищены в случае прерывания поездки. Кроме гарантированной компенсации за общую задержку, железнодорожная компания, ответственная за прерывание, должна перенаправить пассажиров в конечные пункты назначения без дополнительной оплаты. Предоставляется помощь, включая питание и напитки, а также проживание, если требуется ночлег.

