Где в Европе доходы населения растут быстрее всего

Сегодня 14:21 — Мир

В Европе назвали страны, где люди реально стали богаче

Польша и Португалия продемонстрировали самый сильный рост реальных доходов домохозяйств в Европе за последние два года. Среди крупных экономик фаворитом стала Испания.

Об этом пишет Euronews, ссылаясь на данные ОЭСР.

Как меняются доходы европейцев

По данным ОЭСР, в прошлом году среди 16 европейских стран в 14-ти наблюдался рост реального дохода домохозяйств на душу населения по сравнению с 2024 годом, тогда как только в двух было зафиксировано снижение.

Аналитики отмечают, что показатель реальных доходов домохозяйств считается более точным индикатором уровня жизни, чем ВВП, поскольку отображает денежные средства, которые люди реально могут тратить или экономить.

Какие страны в лидерах

Самый высокий прирост зафиксировала Польша — 4,1%. Страна удерживает лидерство уже второй год подряд, что свидетельствует об устойчивом росте реальных доходов населения в течение двух лет.

В ОЭСР отмечают, что рост оплаты труда работников в Польше компенсировал сокращение социальных выплат. Это привело к ускорению роста реального дохода домохозяйств на душу населения.

К странам с наилучшей динамикой также относятся:

Нидерланды — +2,3%

Португалия — +2%

Дания — +1,9%

Греция — +1,8%

Испания — +1,5%

Бельгия — 1,4%

Венгрия — 1,2%

Швеция — 1,2%

Как показали себя крупные экономики

Среди самых крупных экономик Европы Испания стала лидером с показателем +1,5%.

Италия достигла среднего показателя ОЭСР, показав рост на 0,8% в 2025 году.

Германия (+0,6%), Великобритания (+0,7%) и Чехия (+0,7%) остались ниже среднего уровня.

Во Франции наблюдался лишь незначительный рост на уровне 0,2%.

Где зафиксирован спад

Единственными странами со снижением реальных доходов домохозяйств на душу населения стали Финляндия (-0,7%) и Австрия (-1,8%).

Эксперты объясняют это слабым экономическим ростом, повышением налогов, сокращением социальных выплат и ростом безработицы.

В целом в 2025 году рост реальных доходов в странах ОЭСР замедлился до 0,8% по сравнению с 2,1% годом ранее.

