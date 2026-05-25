В Польше украинцам чаще начисляют налоговые долги: что нужно знать

В Польше участились случаи, когда украинцам начисляют налоговую задолженность по работе на украинские компании во время проживания за рубежом. После превышения определенного срока пребывания в стране польские налоговые органы могут потребовать уплаты налогов даже в том случае, если доходы уже облагались налогом в Украине.
В таком случае Польша может потребовать уплаты налогов со всех доходов, в том числе полученных от работы на иностранного работодателя.
Юристы отмечают, что многие украинцы ошибочно полагают: если налоги уже платятся в Украине, то польский PIT их не касается. Однако после нескольких лет проживания в Польше ситуация может измениться, а налоговые органы — начислить задолженность и пеню.
Как работает соглашение об избежании двойного налогообложения
Между Украиной и Польшей действует соглашение об избежании двойного налогообложения. Оно определяет, какая страна имеет право облагать доход в конкретной ситуации.
В то же время эксперты отмечают, что механизм избежания двойного налогообложения не применяется автоматически.
В случае бездействия человек может столкнуться с двумя налоговыми обязательствами — в Украине и Польше. Кроме налоговой задолженности и пени, в некоторых случаях возможны обвинения в налоговом правонарушении или нарушении закона.
