В Польше украинцам чаще начисляют налоговые долги: что нужно знать

В Польше участились случаи, когда украинцам начисляют налоговую задолженность по работе на украинские компании во время проживания за рубежом. После превышения определенного срока пребывания в стране польские налоговые органы могут потребовать уплаты налогов даже в том случае, если доходы уже облагались налогом в Украине.
Об этом сообщает издание inpoland.

Когда возникают налоговые обязательства

Согласно польскому законодательству, налоговым резидентом Польши может стать человек, который:
  • находится в стране более 183 дней в году;
  • или в Польше — центр его жизненных интересов — жилье, семья, школа у детей или основной источник дохода.
Для возникновения налогового резидентства достаточно выполнения хотя бы одного из этих условий.
В таком случае Польша может потребовать уплаты налогов со всех доходов, в том числе полученных от работы на иностранного работодателя.
Юристы отмечают, что многие украинцы ошибочно полагают: если налоги уже платятся в Украине, то польский PIT их не касается. Однако после нескольких лет проживания в Польше ситуация может измениться, а налоговые органы — начислить задолженность и пеню.

Как работает соглашение об избежании двойного налогообложения

Между Украиной и Польшей действует соглашение об избежании двойного налогообложения. Оно определяет, какая страна имеет право облагать доход в конкретной ситуации.
В то же время эксперты отмечают, что механизм избежания двойного налогообложения не применяется автоматически.
В некоторых случаях доход от работы, фактически выполняемой на территории Польши, может облагаться налогом именно там, даже если работодатель зарегистрирован в Украине.
Для избежание двойного налогообложения необходимо:
  • правильно декларировать доходы в Польше;
  • сообщать о налогах, уплаченных в Украине;
  • при необходимости — использовать механизмы налогового зачисления или освобождения.

Какие риски для украинцев

По словам налоговых консультантов, в последнее время стало больше обращений от украинцев с просроченными декларациями и уже начисленными процентами по долгам.
Налоговые органы могут анализировать не только срок пребывания в стране, но и другие факторы, в том числе место жительства семьи, банковские счета или источники дохода.
В случае бездействия человек может столкнуться с двумя налоговыми обязательствами — в Украине и Польше. Кроме налоговой задолженности и пени, в некоторых случаях возможны обвинения в налоговом правонарушении или нарушении закона.
Ранее мы сообщали, что когда человек живет в одной стране, а доход получает в другой или сохраняет бизнес-связи с родиной, возникает риск двойного удара от фискальных служб обоих государств. В статье Finance.ua собрал все ключевые правила, типичные спорные ситуации и практические советы, которые помогут вам свести к минимуму налоговые риски и не получить претензии от налоговых органов.
Светлана Вышковская
Редактор
