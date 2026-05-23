российская экономика ушла в минус впервые с 2023 года Bloomberg

Экономика россии начала сокращаться впервые с 2023 года
По результатам первого квартала 2026 года экономика россии впервые с начала 2023 года продемонстрировала сокращение. На фоне войны против Украины это стало ударом по планам российского диктатора владимира путина обеспечить стабильный экономический рост.
Об этом пишет Bloomberg.

российский ВВП ушел в минус

Отмечается, что Федеральная служба статистики рф сообщила, что за первые три месяца года валовой внутренний продукт страны уменьшился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это сокращение может усугубить опасения относительно того, что российская экономика постепенно приближается к рецессии на фоне войны и высокой стоимости заимствований. В то же время, на спад могли повлиять и отдельные временные факторы.
Кроме того, в прошлом месяце путин требовал от чиновников объяснить причины замедления экономической активности. Между тем, он заявлял, что после падения в феврале российская экономика в марте выросла на 1,8%, и такого результата удалось достичь благодаря мерам, которые ранее ввело правительство.
В то же время в Центральном банке рф заявили, что на ситуацию в экономике могли повлиять календарные особенности.
В частности, меньше рабочих дней в январе и феврале, по оценкам регулятора, снизило годовой показатель роста ВВП в этом квартале примерно на полпроцента.

россия ухудшила прогноз роста экономики

российское министерство экономики ухудшило прогноз экономического роста на 2026 год — с 1,3% до 0,4%. В то же время в апреле бюджетный дефицит россии достиг рекордного уровня, несмотря на резкий рост доходов от нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Издание также пишет, что за первые четыре месяца бюджетный дефицит уже существенно превысил план на весь 2026 год.
В прошлом году российская экономика начала резко замедляться после того, как в октябре 2024 года Центральный банк рф поднял ключевую ставку до рекордных 21% и несколько месяцев держал ее на этом уровне.
Так в россии пытались сдержать инфляцию, выросшую из-за больших расходов на войну. Хотя с июня прошлого года ставку стали постепенно снижать, уровень 14,5% все еще остается слишком высоким для многих предприятий и граждан.
По материалам:
Дзеркало Тижня

