российская экономика ушла в минус впервые с 2023 года Bloomberg

По результатам первого квартала 2026 года экономика россии впервые с начала 2023 года продемонстрировала сокращение. На фоне войны против Украины это стало ударом по планам российского диктатора владимира путина обеспечить стабильный экономический рост.
Это сокращение может усугубить опасения относительно того, что российская экономика постепенно приближается к рецессии на фоне войны и высокой стоимости заимствований. В то же время, на спад могли повлиять и отдельные временные факторы.
Кроме того, в прошлом месяце путин требовал от чиновников объяснить причины замедления экономической активности. Между тем, он заявлял, что после падения в феврале российская экономика в марте выросла на 1,8%, и такого результата удалось достичь благодаря мерам, которые ранее ввело правительство.
В то же время в Центральном банке рф заявили, что на ситуацию в экономике могли повлиять календарные особенности.
В частности, меньше рабочих дней в январе и феврале, по оценкам регулятора, снизило годовой показатель роста ВВП в этом квартале примерно на полпроцента.
россия ухудшила прогноз роста экономики
российское министерство экономики ухудшило прогноз экономического роста на 2026 год — с 1,3% до 0,4%. В то же время в апреле бюджетный дефицит россии достиг рекордного уровня, несмотря на резкий рост доходов от нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Издание также пишет, что за первые четыре месяца бюджетный дефицит уже существенно превысил план на весь 2026 год.
В прошлом году российская экономика начала резко замедляться после того, как в октябре 2024 года Центральный банк рф поднял ключевую ставку до рекордных 21% и несколько месяцев держал ее на этом уровне.
Так в россии пытались сдержать инфляцию, выросшую из-за больших расходов на войну. Хотя с июня прошлого года ставку стали постепенно снижать, уровень 14,5% все еще остается слишком высоким для многих предприятий и граждан.