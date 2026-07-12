Рейтинг самых красивых городов Европы Сегодня 21:18 — Мир

Эдинбург признали самым красивым городом Европы, Фото: magnific

В мировой рейтинг попали потрясающие места, вроде южноафриканского Кейптауна с его природой или американского Чикаго с шикарным видом на озеро Мичиган. Но именно Европа беспрекословно доминировала в этом списке. Местные жители честно оценили свои города и в итоге определилась шестерка абсолютных европейских фаворитов.

Журнал Time Out публикует рейтинг самых живописных уголков Европы.

Кто на первом месте

Если вы думаете, куда поехать за эстетикой и неповторимой атмосферой, смело отправляйтесь в Шотландию.

Эдинбург занял первое место в Европе и второе по всему миру. 84% местных жителей с гордостью назвали его по-настоящему красивым.

Редактор главы путешествий Time Out Грейс Бирд объясняет, что секрет Эдинбурга — в удивительном сочетании стилей.

Прогуливаясь по городу, вы постоянно встречаете контрасты: от старинных георгианских террас в Новом городе до узких, словно из сказки, извилистых улочек Старого города с его мрачными, но величественными готическими шпилями. Просто ходить по его улицам — это уже отдельное удовольствие.

Куда поехать в Европе за красивыми видами

Сразу за Эдинбургом в европейском рейтинге расположился Лиссабон (второе место в Европе и пятое в мировом зачете). Этот солнечный город с его знаменитыми холмами и потрясающими видами на океан покорил 74% опрошенных.

Третье место среди европейских красавцев занял Париж (68%). Французская столица по-прежнему очаровывает своей элегантной архитектурой Османской эпохи и классическими бульварами, оставаясь одним из самых эстетических мест на планете.

Чтобы полностью собрать шестерку самых красивых городов нашего континента по версии самих жителей, в этот список стоит добавить еще три потрясающих места:

стильный и окруженный водой шведский Стокгольм;

колоритный португальский Порту;

уютная и архитектурно богатая латвийская Рига.

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