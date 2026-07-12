Рейтинг самых красивых городов Европы

В мировой рейтинг попали потрясающие места, вроде южноафриканского Кейптауна с его природой или американского Чикаго с шикарным видом на озеро Мичиган. Но именно Европа беспрекословно доминировала в этом списке. Местные жители честно оценили свои города и в итоге определилась шестерка абсолютных европейских фаворитов.
Журнал Time Out публикует рейтинг самых живописных уголков Европы.
Кто на первом месте
Если вы думаете, куда поехать за эстетикой и неповторимой атмосферой, смело отправляйтесь в Шотландию.
Эдинбург занял первое место в Европе и второе по всему миру. 84% местных жителей с гордостью назвали его по-настоящему красивым.
Редактор главы путешествий Time Out Грейс Бирд объясняет, что секрет Эдинбурга — в удивительном сочетании стилей.
Прогуливаясь по городу, вы постоянно встречаете контрасты: от старинных георгианских террас в Новом городе до узких, словно из сказки, извилистых улочек Старого города с его мрачными, но величественными готическими шпилями. Просто ходить по его улицам — это уже отдельное удовольствие.
Куда поехать в Европе за красивыми видами
Сразу за Эдинбургом в европейском рейтинге расположился Лиссабон (второе место в Европе и пятое в мировом зачете). Этот солнечный город с его знаменитыми холмами и потрясающими видами на океан покорил 74% опрошенных.
Третье место среди европейских красавцев занял Париж (68%). Французская столица по-прежнему очаровывает своей элегантной архитектурой Османской эпохи и классическими бульварами, оставаясь одним из самых эстетических мест на планете.
Чтобы полностью собрать шестерку самых красивых городов нашего континента по версии самих жителей, в этот список стоит добавить еще три потрясающих места: