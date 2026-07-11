Uber отказалась от идеи запускать доставку еды в пяти странах Европы
Uber приостановил большую часть планируемого расширения услуг по доставке еды в Европе лишь через несколько месяцев после объявления этих планов.
Об этом сообщает Financial Times.
В каких странах Uber отказался от запуска сервиса
Как сообщается в сообщении, Uber больше не планирует запускать доставку еды в пяти из семи стран, на которые компания ориентировалась на расширение этого года, в частности в Австрии, Норвегии и Греции. Остальные две страны не были названы.
Ранее в этом году Uber заявлял, что планирует расширить свой бизнес по доставке продовольствия на семь новых европейских рынков — Австрию, Данию, Финляндию, Норвегию, Чехию, Грецию и Румынию.
Почему компания изменила свои планы
Компания ожидала, что этот шаг принесет дополнительный 1 млрд. долларов валового объема заказов в течение следующих трех лет.
Однако, согласно сообщению FT, компания из Сан-Франциско отказалась от этой идеи в пользу приобретения немецкой компании по доставке еды Delivery Hero.
В мае Delivery Hero сообщила, что получила от Uber предложение в размере 33 евро за акцию, а Uber увеличила свою долю в немецкой компании по доставке еды с 25% до почти 37% после приобретения акций у другого акционера — компании Aspex Management.
Uber сообщил FT, что решил приостановить свою экспансию после «огромного успеха» запусков в Финляндии и Дании, намерен «сосредоточиться на поддержке динамики» на существующих рынках.
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