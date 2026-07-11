ТОП-7 самых красивых аэропортов мира (фото) Сегодня 23:19 — Мир

Рейтинг самых красивых аэропортов мира

Международная архитектурная премия Prix Versailles, которую ежегодно вручают под эгидой ЮНЕСКО, обнародовала рейтинг самых красивых аэропортов мира в 2026 году.

В список World’s Most Beautiful Airports 2026 вошли семь аэропортов и терминалов из Северной Америки, Европы и Азии.

Эксперты оценивали не только внешний вид построек, но и их функциональность, интеграцию в окружающую среду, использование постоянных технологий, комфорт пассажиров и способность отражать культурную идентичность региона.

1. Международный аэропорт Локаприа Гопинатха Бордолоя, Терминал 2 (Гувахати, Индия)

Терминал 2 аэропорта Гувахати стал одним из самых ярких примеров того, как современная архитектура может передавать культурную идентичность региону. Автор проекта — индийский архитектор Нуру Карим, вдохновлявшийся природой штата Ассам и местными традициями.

Дизайн здания отсылает к бамбуковой орхидеи — символу биоразнообразия северо-восточной Индии.

Высокие сводчатые потолки и волнообразные линии интерьера повторяют русло реки Брахмапутра и ее притоков, а в оформлении использованы работы местных художников, традиционные ремесла и элементы культуры коренных народов.

Международный аэропорт Гувахати

Кроме архитектуры, жюри Prix Versailles отметило экологический подход к проектированию. В терминале широко применены бамбук, естественное освещение и принципы биофильного дизайна, позволяющие сократить энергопотребление и сделать пространство более комфортным для пассажиров.

2. Международный аэропорт Течо (Пномпень, Камбоджа)

Новый международный аэропорт Течо, расположенный примерно в 20 км от центра Пномпеня, является одним из самых крупных инфраструктурных проектов в истории Камбоджи. Его площадь составляет около 2600 гектаров, а первая очередь способна обслуживать 15 миллионов пассажиров в год с перспективой расширения до 45−50 миллионов в будущем.

Проект разработало всемирно известное британское архитектурное бюро Foster+Partners. Главной особенностью стала огромная волнообразная кровля, поддерживаемая колоннами в форме деревьев.

Потолок воспроизводит традиционное камбоджийское переплет из бамбука и ротанга, а внутри высаженные деревья румдуол — национальный символ страны.

Международный аэропорт Течо, Камбоджа

Архитекторы также сделали ставку на энергоэффективность: конструкция обеспечивает естественную вентиляцию, максимальное использование дневного света и сокращает потребность в искусственном охлаждении и освещении, что особенно важно для тропического климата.

3. Международный аэропорт Нави-Мумбаи, Терминал 1 (Индия)

Новый аэропорт Нави-Мумбаи призван разгрузить один из самых загруженных авиаузлов Индии — аэропорт Мумбаи. Уже на первом этапе Терминал 1 рассчитан на 20 миллионов пассажиров ежегодно, а по завершении всех очередей комплекс сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год.

Архитектурный проект создало бюро Zaha Hadid Architects. Центральным элементом дизайна стала гигантская кровля в форме цветка лотоса, которая не только является узнаваемым символом Индии, но и помогает равномерно распределять естественное освещение внутри терминала.

Международный аэропорт Нави-Мумбаи

В ходе строительства были реализованы масштабные инженерные работы: изменены русла рек, перенесены высоковольтные линии электропередачи и рекультивированы прибрежные заболоченные территории. Внутри терминала установлены цифровые артинсталляции, просторные зоны ожидания и современная система навигации, облегчающая передвижение пассажиров.

4. Аэропорт Франкфурта, Терминал 3 (Франкфурт-на-Майне, Германия)

Терминал 3 является крупнейшим проектом расширения аэропорта Франкфурта в последние десятилетия. После ввода в эксплуатацию он увеличит пропускную способность крупнейшего авиахаба Германии примерно на 19 миллионов пассажиров в год, а общая емкость аэропорта превысит 90 миллионов пассажиров ежегодно.

Здание занимает площадь около 400 000 м 2 и оснащено 24 местами для контактной стоянки самолетов. Архитекторы сделали акцент на просторных залах с панорамным остеклением, большом количестве природного света и интуитивно понятной навигации, что сокращает время передвижения пассажиров между зонами терминала.

Аэропорт Франкфурта

Особое внимание уделено экологичности: использованы энергоэффективные фасады, современные системы вентиляции и освещения, а также технологии, помогающие снизить потребление энергии и выбросы CO₂ при эксплуатации комплекса.

Именно сочетание масштаба, функциональности и современной архитектуры принесло Терминалу 3 место среди самых красивых аэропортов мира по версии Prix Versailles.

5. Международный аэропорт Байюнь, Терминал 3 (Гуанчжоу, Китай)

Терминал 3 международного аэропорта Байюнь является центральной частью масштабного расширения одного из самых крупных авиационных узлов Азии. После завершения всех работ аэропорт сможет обслуживать до 120 миллионов пассажиров в год, что сделает его одним из самых загруженных в мире.

Архитектура терминала вдохновлена ​​традиционным китайским шелком. Волнообразная крыша и светлые интерьеры создают ощущение воздушности, а большие светильники позволяют максимально использовать дневное освещение. Пространство спроектировано так, чтобы даже при большом пассажиропотоке сохранялось чувство открытости и комфорта.

Международный аэропорт Байюнь

В проекте также использованы интеллектуальные системы управления зданием, автоматизированные технологии обработки багажа и энергосберегающие решения, отвечающие современным требованиям устойчивого развития.

6. Международный аэропорт Питтсбурга (США)

Новый главный терминал международного аэропорта Питтсбурга стал первым полностью новым пассажирским сооружением аэропорта более 30 лет. Его площадь составляет около 65 000 м², а открытие запланировано на 2025−2026 годы в рамках масштабной модернизации стоимостью более 1,5 млрд. долларов США.

Архитекторы сделали ставку на естественное освещение, высокие потолки и открытые пространства с большим количеством зелени. В дизайне использованы дерево, натуральный камень и панорамное остекление, а окружающие ландшафты Пенсильвании стали основным источником вдохновения для интерьеров.

Международный аэропорт Питтсбурга

Отдельное внимание уделено экологичности. Аэропорт уже работает на собственном микроэнергетическом комплексе, использующем природный газ и солнечную энергию, что позволяет значительно сократить выбросы и обеспечивает энергетическую независимость комплекса.

7. Международный аэропорт Сан-Диего, Терминал 1 (США)

Новый Терминал 1 — ключевая часть крупнейшего проекта реконструкции в истории аэропорта Сан-Диего. Первую очередь открыли в 2025 году, а по завершении всех этапов комплекс сможет обслуживать более 30 миллионов пассажиров в год.

Дизайн вдохновлен побережьем Южной Калифорнии. Большие стеклянные фасады открывают вид на залив Сан-Диего, а волнообразные линии потолка повторяют форму океанских волн. Внутри находятся многочисленные общественные артобъекты, сады с местными растениями и просторные зоны отдыха.

Международный аэропорт Сан-Диего

Проект также отличается высокими экологическими стандартами. Здание оборудовано системами сбора дождевой воды, энергосберегающим освещением, современной вентиляцией и зарядными станциями для электромобилей. Гармоничное сочетание архитектуры, функциональности и принципов устойчивого строительства позволило Терминалу 1 попасть в список Prix Versailles 2026 года.

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