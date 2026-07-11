Страны с наибольшим количеством миллионеров в 2026 году (инфографика)

В мире продолжает расти количество людей, чье состояние превышает 1 млн долларов. По итогам 2025 года их численность увеличилась почти на миллион и достигла 57,5 млн человек. Лидерами по количеству долларовых миллионеров США и Китай. В то же время в двадцатку стран с наибольшей концентрацией состоятельных людей вошли сразу десять европейских государств.
Соединенные Штаты сохраняют безоговорочное лидерство по количеству долларовых миллионеров. Сейчас там проживает около 23,6 млн человек с состоянием более 1 млн долларов, что составляет примерно 41% от общего количества миллионеров в мире.
Только за 2025 год в стране появилось более 440 тысяч новых миллионеров, то есть в среднем более 1200 человек ежедневно.
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Такая динамика объясняется сильными фондовыми рынками, высокой предпринимательской активностью и широким участием населения в инвестировании. В 2025 году акциями владели около 62% взрослых американцев, что дало миллионам домохозяйств возможность получать долгосрочный инвестиционный доход и наращивать капитал.
Дополнительно укреплению личного богатства способствует высокий уровень владения недвижимостью.
Второе место в мировом рейтинге занимает Китай (5,3 млн долларовых миллионеров), а третье — Япония (2,9 млн).
В ТОП-10 стран по количеству миллионеров также вошли:
Германия — 2,6 млн человек;
Великобритания — 2,4 млн человек;
Франция — 2,3 млн человек;
Канада — 2 млн человек;
Австралия — 1,6 млн человек;
Южная Корея — 1,3 млн человек;
Нидерланды — 1,3 млн человек.
До этого Finance.ua отмечал, аналитики R&D центра YouControl проанализировали декларации народных депутатов за 2024−2025 годы и определили, кто из парламентариев 9-го созыва задекларировал наибольшие доходы.
Наибольшие доходы в Верховной Раде традиционно задекларировали представители бизнеса и владельцы корпоративных активов, а значительная часть доходов многих депутатов формировалась за счет дивидендов, погашения ОВГЗ, доходов от продаж имущества и бизнеса членов семей.