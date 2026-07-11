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Страны с наибольшим количеством миллионеров в 2026 году (инфографика)

Мир
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В США проживает больше всего миллионеров в мире
В США проживает больше всего миллионеров в мире, Фото: magnific
В мире продолжает расти количество людей, чье состояние превышает 1 млн долларов. По итогам 2025 года их численность увеличилась почти на миллион и достигла 57,5 ​​млн человек. Лидерами по количеству долларовых миллионеров США и Китай. В то же время в двадцатку стран с наибольшей концентрацией состоятельных людей вошли сразу десять европейских государств.
Об этом свидетельствует исследование Visual Capitalist.

Где проживает больше всего миллионеров

Соединенные Штаты сохраняют безоговорочное лидерство по количеству долларовых миллионеров. Сейчас там проживает около 23,6 млн человек с состоянием более 1 млн долларов, что составляет примерно 41% от общего количества миллионеров в мире.
Только за 2025 год в стране появилось более 440 тысяч новых миллионеров, то есть в среднем более 1200 человек ежедневно.
Такая динамика объясняется сильными фондовыми рынками, высокой предпринимательской активностью и широким участием населения в инвестировании. В 2025 году акциями владели около 62% взрослых американцев, что дало миллионам домохозяйств возможность получать долгосрочный инвестиционный доход и наращивать капитал.
Дополнительно укреплению личного богатства способствует высокий уровень владения недвижимостью.
Второе место в мировом рейтинге занимает Китай (5,3 млн долларовых миллионеров), а третье — Япония (2,9 млн).
В ТОП-10 стран по количеству миллионеров также вошли:
  • Германия — 2,6 млн человек;
  • Великобритания — 2,4 млн человек;
  • Франция — 2,3 млн человек;
  • Канада — 2 млн человек;
  • Австралия — 1,6 млн человек;
  • Южная Корея — 1,3 млн человек;
  • Нидерланды — 1,3 млн человек.
Страны с наибольшим количеством миллионеров в 2026 году (инфографика)
До этого Finance.ua отмечал, аналитики R&D центра YouControl проанализировали декларации народных депутатов за 2024−2025 годы и определили, кто из парламентариев 9-го созыва задекларировал наибольшие доходы.
Наибольшие доходы в Верховной Раде традиционно задекларировали представители бизнеса и владельцы корпоративных активов, а значительная часть доходов многих депутатов формировалась за счет дивидендов, погашения ОВГЗ, доходов от продаж имущества и бизнеса членов семей.
По материалам:
Finance.ua
США
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