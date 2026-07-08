Найбагатші нардепи України: скільки задекларували народні обранці за 2025 рік Сьогодні 14:05

Верховна Рада України

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували декларації народних депутатів за 2024−2025 роки та визначили, хто з парламентарів 9 скликання задекларував найбільші доходи.

Найбільші доходи у Верховній Раді традиційно задекларували представники бізнесу та власники корпоративних активів, а значна частина доходів багатьох депутатів формувалася за рахунок дивідендів, погашення ОВДП, доходів від продажу майна та бізнесу членів родин.

Фракція «Європейська Солідарність»

Сукупний дохід депутатів фракції у 2025 році становив 4,1 млрд грн, що відповідає близько 68% загального доходу всіх народних депутатів.

Абсолютним лідером став Петро Порошенко, який задекларував 98% доходів фракції та понад дві третини доходів усіх парламентарів. Основним джерелом його доходу стали дивіденди від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG у розмірі 824,4 млн грн. Також значні суми сформували проценти та погашення іноземних облігацій.

До трійки найбагатших депутатів фракції також увійшли Олексій Гончаренко із доходом 10,8 млн грн та Андрій Лопушанський із доходом 7,6 млн грн.

Сукупний дохід для 44% (11) членів фракції «Європейська Солідарність» у 2025 році зменшився в порівнянні із 2024 роком. Найвідчутніше падіння доходів зафіксовано в Ірини Никорак: за рік вони скоротилися з 7,5 млн грн до 1,5 млн грн.

Натомість у решти 13 депутатів цієї фракції доходи у 2025 році зросли. Найбільший приріст зафіксовано у Ніни Южаніної (з 1,4 млн грн до 4,4 млн грн), Іванни Климпуш-Цинцадзе (з 2,2 млн грн до майже 6 млн грн) та Вікторії Сюмар (з 1,7 млн грн до 3,8 млн грн). У всіх трьох випадках сума доходів збільшилася більш ніж удвічі.

Найбільші доходи народних депутатів, youcontrol.com.ua

Фракція «Слуга Народу»

Депутати фракції у 2025 році задекларували 762,7 млн грн доходів, що на 10,5% більше, ніж роком раніше.

Найбільші доходи отримали:

Андрій Герус — 95,5 млн грн;

Руслан Горбенко — 31,1 млн грн;

Жан Беленюк — 29,7 млн грн.

Найбільший приріст доходів продемонстрували Олег Семінський (+6,2 млн грн, або 831,5%) та Руслан Горбенко (+27,7 млн грн, або 799%).

Незважаючи на загальне збільшення загальної суми доходу всіх нардепів фракції «Слуга Народу», цей показник зменшився у деяких її членів у 2025 році. Найбільше спадання доходів в 2025-му у відсотковому співвідношенні до 2024 року відбулось у Олександра Куницького (100%), Ольги Савченко (89,4%) та Олега Тарасова (72,5%).

Найбільшу суму грошових активів у своєму портфелі серед членів фракції «Слуга Народу» за підсумками 2015 року мають вищезгаданий Олег Семінський (169,4 млн грн) та ключова особа корпоративної групи «Група родини Сова» — Олександр Сова (256,6 млн грн).

Депутатська група «Партія «За майбутнє»

Сукупний дохід депутатської групи становив 309,2 млн грн, що на 62% менше, ніж у 2024 році.

Загальне скорочення доходів цієї депутатської групи значною мірою зумовлене зменшенням доходу її найбільш заможного представника — Степана Івахіва, який задекларував на 512,5 млн грн менше, ніж роком раніше. Дохід пана Івахіва у 2025-му склав 72,3 млн грн. Фактично дохід зменшився у 8 разів порівняно з 2024 роком.

Також Івахів задекларував найбільшу суму грошових активів серед всіх членів його депутатської групи у розмірі 714,2 млн грн. Це складає більш ніж половину від усіх грошових активів депутатської групи «Партія «За майбутнє».

Другу сходинку за сумою доходу в «Партії «За майбутнє» посідає ключова особа корпоративної групи «Епіцентр» Олександр Герега (55,6 млн грн).

На третій сходинці за обсягом сукупного доходу у 2025 році опинився Іван Чайківський — ключова особа агрохолдингу «Агропродсервіс». Його задекларований дохід становить 43,4 млн грн.

Найменші доходи серед членів депутатської групи «Партія «За майбутнє» у 2025 році задекларували Ігор Гузь (майже 709 тис. грн) та Анна Скороход (791,3 тис. грн).

Депутатська група «Довіра»

Загальний дохід членів депутатської групи у 2025 році склав 276,4 млн грн, що майже на 16% більше ніж у 2024 році. Найбільший дохід з 19 членів цієї депутатської групи задекларували Борис Приходько (172,6 млн грн), Андрій Кіт (18,5 млн грн) та Олег Кулініч (11,8 млн грн).

Андрій Кіт у 2025 році став лідером за темпами зростання доходів серед усіх членів депутатської групи «Довіра». Його сукупний дохід зріс у 7 разів порівняно з 2024 роком.

Найменший дохід за 2025 рік отримали Микола Кучер (1,4 млн грн) та Павло Бакунець (1,6 млн грн).

Депутатська група «Платформа за життя та мир»

Понад 189 млн грн доходу за підсумками 2025 року отримали члени депутатської групи «Платформа за життя та мир», що майже на 18% більше ніж в 2024 році.

У 2025-му дещо змінилась трійка лідерів цієї депутатської групи. Григорій Суркіс, що у 2024 році посідав третє місце, за підсумками 2025 року поступився Сергію Льовочкіну із доходом в 33,2 млн грн. А Юрій Бойко та Віталій Борт помінялись місцями в рейтингу доходів.

Борт посів першу сходинку з доходом у 49,6 млн грн, а народний обранець Юрій Бойко — друге у 42,8 млн грн. Суркіс задекларував найбільшу суму грошових активів серед всіх членів цієї депутатської групи в розмірі 688,3 млн грн.

Найменші доходи серед членів цієї депутатської групи у 2025 році задекларували Сергій Ларін (1,1 млн грн) та Олександр Макаренко (1,2 млн грн).

Фракція «Батьківщина»

24 народні депутати, що входять до складу фракції «Батьківщина» задекларували сукупний дохід у розмірі 134,6 млн грн за 2025 рік. Це на 20% більше ніж у 2024 році.

Найбільш фінансово успішним 2025 рік став для Костянтина Бондарєва з «Групи «Велес» (38 млн грн), пов’язаної особи до «Групи родини Крулько» Івана Крулька (13,8 млн грн) та Володимира Кабаченка (8,2 млн грн).

Бондарєв у 2025 році показав найбільший приріст отриманого доходу серед всіх членів «Батьківщини». Це відбулось переважно за рахунок отриманого доходу від відчуження нерухомого майна його дружиною Тетяною Шейніч у розмірі 24,6 млн грн.

Зростання доходу Івана Крулька майже на 50% порівняно з 2024 роком пояснюється декларуванням у розділі 11 грошових коштів, отриманих за договором про поділ майна колишнього подружжя, у розмірі майже 5,9 млн грн.

Найменші доходи серед членів фракції «Батьківщина» задекларували Анжеліка Лабунська (612 тис. грн) та Андрій Пузійчук (560,5 тис. грн). Основну частину цих сум становить заробітна плата народних депутатів. Водночас Андрій Пузійчук, який у 2024 році входив до трійки найвищих доходів у фракції, у 2025-му скоротив свій дохід більш ніж у 18 разів. Це пов’язано з відсутністю у декларації значних подарунків у грошовій формі, які у 2024 році перевищували 9 млн грн.

Попри відносно низький рівень доходу, Анжеліка Лабунська посідає друге місце у фракції за обсягом грошових активів у 145,3 млн грн. Лідером за цим показником є голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко із задекларованими 210,8 млн грн.

Позафракційні

20 позафракційних депутатів у 2025 році сукупно задекларували 126,4 млн грн доходу, що на 7,7 млн грн менше, ніж у 2024 році. Також змінився склад лідерів за рівнем доходів. Перше місце із показником 68,7 млн грн посіла Олена Кондратюк, яка у 2024 році була другою серед позафракційних депутатів. Друге та третє місця у 2025 році зайняли Дмитро Разумков (9,1 млн грн) та Віктор Балога (8,7 млн грн).

Попри те, що Олена Кондратюк є позафракційною депутаткою з найбільшим доходом у 2025 році, її показник зменшився на 10% порівняно з 2024 роком.

Задекларований дохід Дмитра Разумкова у 2025 році зріс на 1,3 млн грн.

Дмитро Разумков та Олена Кондратюк також задекларували найбільші суми грошових активів серед позафракційних нардепів, тобто 172,6 млн грн та 74,6 млн грн відповідно.

«Найскромніші» доходи серед позафракційників у 2025 році були у Муси Магомедова (596,9 тис. грн) та Юлії Світличної (611,1 тис. грн).

Депутатська група «Відновлення України»

Сукупний дохід членів депутатської групи «Відновлення України» у 2025 році становив 84,8 млн грн, що майже на 35,8% менше, ніж у 2024 році. Найбільше скорочення у гривневому еквіваленті (-41,4 млн грн) зафіксовано у Вадима Столара. Водночас він залишається лідером «Відновлення України» за рівнем доходу із показником 44,3 млн грн.

Друге та третє місця посіли Валерій Гнатенко (6,9 млн грн) та Роман Іванісов (6,1 млн грн). Трійка лідерів у складі цієї депутатської групи порівняно з 2024 роком не змінилася.

Найменш фінансово успішним 2025 рік серед членів депутатської групи «Відновлення України» став для Євгена Яковенка (720,2 тис. грн), Олександра Юрченка (708,7 тис. грн), Олега Воронька (635,3 тис. грн) та Артема Дмитрука (478,9 тис. грн).

Найбільше падіння доходів у відсотковому співвідношенні до 2024 року зафіксовано у Миколи Тищенка — майже на 70%.

Фракція «Голос»

Сукупний дохід 18 депутатів від «Голосу» за 2025 рік складав 75,2 млн грн, що на 78% більше ніж у 2024 році. Також на 12,4 млн грн зросла загальна сума грошових активів членів цієї фракції.

Трійка лідерів «Голосу» за сумарним доходом у 2025 році: Юлія Сірко (14,1 млн грн), Роман Костенко (11,2 млн грн) та Наталія Піпа (9,2 млн грн).

Дохід Романа Костенка у 2025 році зріс більш ніж в 5 разів за рахунок відчуження рухомого та нерухомого майна. Також нардеп подарував своїй дружині 2,9 млн грн.

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