Середня річна зарплата нардепа становить 747 тис. грн — дослідження
28
У понад третини народних депутатів сукупний дохід за рік зменшився. Середня річна заробітна плата нардепа становила майже 747 тис. грн і майже не змінилася порівняно з 2024 роком.
Про це свідчить аналітика декларацій народних депутатів за 2025 рік, яку провели експерти R&D центру YouControl.
Сукупні доходи депутатів знизилися
Сукупний дохід 379 народних депутатів за 2025 рік становив 6,07 млрд грн, що на 14% менше порівняно з 2024 роком (у вибірці 376 депутатів).
Найбільше скорочення доходів у грошовому вимірі зафіксовано у Петра Порошенка («Європейська солідарність») та Степана Івахіва («Партія «За майбутнє») — понад 500 млн грн у кожного. Попри це, вони залишаються серед п’ятірки лідерів за загальним обсягом задекларованих доходів.