Середня річна зарплата нардепа становить 747 тис. грн — дослідження Сьогодні 16:02

У період із січня 2025 року по травень 2026 року зі складу Верховної Ради 9-го скликання вибули 16 народних депутатів.

У понад третини народних депутатів сукупний дохід за рік зменшився. Середня річна заробітна плата нардепа становила майже 747 тис. грн і майже не змінилася порівняно з 2024 роком.

Про це свідчить аналітика декларацій народних депутатів за 2025 рік, яку провели експерти R&D центру YouControl.

Сукупні доходи депутатів знизилися

Сукупний дохід 379 народних депутатів за 2025 рік становив 6,07 млрд грн, що на 14% менше порівняно з 2024 роком (у вибірці 376 депутатів).

Найбільше скорочення доходів у грошовому вимірі зафіксовано у Петра Порошенка («Європейська солідарність») та Степана Івахіва («Партія «За майбутнє») — понад 500 млн грн у кожного. Попри це, вони залишаються серед п’ятірки лідерів за загальним обсягом задекларованих доходів.

Доходи 150 чинних народних депутатів (понад третина складу) у 2025 році були нижчими, ніж роком раніше. У 34 парламентарів сукупний дохід зменшився щонайменше наполовину.

Сукупний дохід 379 народних депутатів за 2025 рік становив 6,07 млрд грн, youcontrol.com.ua

Водночас у більш ніж половини депутатів сукупні доходи зросли. У восьми парламентарів приріст перевищив п’ятикратний рівень.

Найбільше відносне зростання (понад 844%) задекларував Суто Мамоян («Платформа за життя та мир»), що пояснюється продажем рухомого майна на 5,94 млн грн.

Найбільший абсолютний приріст доходу (понад 27 млн грн) зафіксовано у Руслана Горбенка («Слуга народу»), Костянтина Бондарєва («Батьківщина») та Бориса Приходька («Довіра»).

Заробітні плати майже не змінилися

Середня річна заробітна плата народних депутатів 9-го скликання у 2025 році становила майже 747 тис. грн. Показник майже не змінився порівняно з 2024 роком.

Для 140 депутатів зарплата становить 50% і більше від загального доходу. Ще 39 парламентарів декларують доходи виключно із заробітної плати.

Найвищі зарплати у 2025 році отримали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (1,13 млн грн) та Олександр Мережко («Слуга народу») 1,01 млн грн.

Найнижчі задекларовані зарплати у Степана Івахіва (10,8 тис. грн) та позафракційного Віктора Бондаря (342,3 тис. грн).

Грошові активи та корпоративні зв’язки

Загальна сума грошових активів 379 депутатів, які оприлюднили декларації за 2025 рік, становить 14,97 млрд грн. Це трохи більше, ніж роком раніше (14,5 млрд грн).

Активи понад 500 млн грн задекларували чотири депутати:

Петро Порошенко (5,4 млрд грн);

Вадим Столар (1,1 млрд грн);

Степан Івахів (741,2 млн грн);

Григорій Суркіс (688,3 млн грн).

Зміни у складі Верховної Ради

У період із січня 2025 року по травень 2026 року зі складу Верховної Ради 9-го скликання вибули 16 народних депутатів.

У той же період мандати отримали п’ятеро нових депутатів, усі від фракції «Слуга народу».

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