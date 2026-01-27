0 800 307 555
«Зарплати в конвертах» нардепам з початку повномасштабної війни зросли з $1 тис. до $5 тис. — Клименко

Виплати в доларах з конверта.
За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, після початку повномасштабної війни «зарплати в конвертах» народним депутатам зросли від 1−2 тис. до 5 тис. доларів. Підозру від САП отримав 41 народний обранець IX скликання.
Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів керівник САП Олександр Клименко.
За словами Клименка, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році виплати «у конвертах» депутатам тимчасово призупинилися. Після відновлення цих виплат суми становили від 1 до 2 тисяч доларів на місяць за голосування у Верховній Раді за визначені законопроєкти.
«Потім виплати зросли до 5 тисяч доларів. Могли накладатися і штрафні санкції. Тоді „зарплата“ зменшувалася до 3 тисяч доларів», — зазначив керівник САП.
Він додав, що до початку війни періодично «зарплати у конвертах» могли сягати і 20 тисяч доларів на місяць.

Історія кримінальних проваджень

Клименко нагадав, що перше кримінальне провадження щодо народного депутата було зареєстроване ще за колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової наприкінці 2021 року. «Це був перший епізод, який почали розслідувати», — сказав він.
Загалом, за словами керівника САП, підозру отримав 41 народний депутат Верховної Ради IX скликання. За десять років діяльності антикорупційних органів підозри отримали 79 чинних і колишніх депутатів.
Нагадаємо, 13 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили підозру голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко за пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.
«НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування „за“ або „проти“ конкретних законопроєктів. Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України», — повідомило тоді НАБУ.
