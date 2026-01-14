Юлії Тимошенко вручили підозру за пропонування хабаря нардепам Сьогодні 11:33 — Кримінал

Юлії Тимошенко вручили підозру за пропонування хабаря нардепам

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вручили підозру голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

«НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування „за“ або „проти“ конкретних законопроєктів. Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України», — повідомило НАБУ увечері 13 січня.

14 січня пресслужба НАБУ повідомила, що керівниці депутатської фракції Парламенту повідомлено про підозру.

«НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України», — сказано в повідомленні.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.

Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні.

Речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі Суспільному не назвала, кому саме було вручено підозру. Проте у відповідь на запитання журналістів, чи отримала її Юлія Тимошенко та в чому саме її звинувачують, Постолюк відповіла:

«На даний час САП та НАБУ вручили зазначеній вами особі повідомлення про підозру, їй інкриміновано вчинення злочину, передбаченого частиною четвертою статті 369 Кримінального кодексу України. Це пропозиція неправомірної вигоди службовим особам, мається на увазі народним депутатам України», — сказала речниця САП.

За її словами, кримінальне провадження стосується не лише надання, а й фактів одержання неправомірної вигоди. Наразі САП та НАБУ перевіряють причетність близько 20 народних депутатів з інших фракцій, які могли отримувати кошти за голосування за конкретні законопроєкти.

Реакція Тимошенко

Юлія Тимошенко вранці у середу, 14 січня, повідомила про проведення слідчих дій в офісі партії «Батьківщина», яку вона очолює.

«Щойно у партійному офісі „Батьківщини“ завершилися так звані „невідкладні слідчі дії“, що тривали всю ніч. „Невідкладні слідчі дії“, що до права та закону не мають жодного стосунку. Понад 30 озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду… Зараз же не було й цього. Лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів», — написали Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона стверджує, що цей обшук — грандіозний піар-хід.

«Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів», — зазначила депутатка.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.