У Польщі змінили правила обчислення трудового стажу Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

До стажу працівників включатимуть не лише періоди роботи за трудовими договорами, а й інші форми професійної діяльності

Польська гірничодобувна група (PGG) запровадила нові правила обчислення трудового стажу після змін до Трудового кодексу Польщі. Відтепер до стажу працівників включатимуть не лише періоди роботи за трудовими договорами, а й інші форми професійної діяльності.

Про це повідомляє InPoland.net.pl.

Які періоди зараховуватимуть до стажу

Згідно з новими нормами, до трудового стажу зараховуватимуть періоди роботи за договорами доручення, агентськими договорами, а також час ведення підприємницької діяльності та інші види професійної діяльності, визначені законодавством.

Для підтвердження таких періодів працівникам необхідно отримати відповідні довідки від Закладу соціального страхування Польщі (ZUS), які можна оформити через електронний сервіс PUE/eZUS.

Компанія вже розпочала оновлення кадрових даних працівників, які подали необхідні документи.

Коли набули чинності нові правила

У PGG повідомили, що розширення правил стало результатом змін до Трудового кодексу та окремої угоди між керівництвом компанії та профспілками.

Хоча внутрішні положення підприємства й раніше регулювали окремі питання щодо трудового стажу, нові правила мають забезпечити єдиний і прозорий підхід до нарахування всіх виплат, пов’язаних із професійним досвідом працівників.

Поправки до Трудового кодексу впроваджували поетапно: для державного сектору вони набули чинності з 1 січня 2026 року, а для приватного з 1 травня 2026 року.

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Працівники можуть подати документи, які підтверджують періоди професійної діяльності, здійсненої до набрання чинності законом, протягом 24 місяців.

Оновлений трудовий стаж також впливатиме на право на тривалішу щорічну відпустку, надбавки за вислугу років та можливості кар’єрного зростання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що темпи зростання зарплат у Польщі помітно сповільнилися, а період стрімкого підвищення доходів, схоже, завершився. Експерти пояснюють це зниженням інфляції, обережнішою політикою роботодавців щодо витрат і змінами на ринку праці. Такі тенденції стосуються й українців, які працюють у Польщі.

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