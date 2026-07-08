Кому гарантовано виплатять допомогу в липні? Гроші нарахують автоматично (відео) Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

До державного бюджету України надійшло майже 600 мільйонів доларів США

До державного бюджету України надійшло майже 600 мільйонів доларів США, які спрямують на фінансування соціальних виплат для найбільш вразливих категорій населення.

Про те, кому гарантували виплати, чи вистачить коштів на соціальну підтримку та які додаткові виплати українці отримають уже в липні, розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, кошти надійшли в межах спільного зі Світовим банком проєкту SPIRIT.

Половину суми Україна отримала за підтримки гарантій Японії, ще майже стільки ж за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. При цьому нинішнє фінансування є лише першим великим траншем у межах усієї програми.

Які виплати профінансують за ці кошти

Проєкт передбачає підтримку понад мільйона українців, які потребують соціальної допомоги.

Фінансування охоплює 18 видів соціальних виплат, серед яких:

допомога сім’ям із дітьми;

виплати дітям із тяжкими захворюваннями;

підтримка дітей-сиріт, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

допомога людям з інвалідністю;

підтримка багатодітних сімей;

оплата послуги «муніципальна няня»;

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку;

виплати за програмою «єЯсла»;

інші програми соціальної підтримки, які фінансуються з державного бюджету та не пов’язані з військовими потребами.

Чи вистачить грошей на соціальні виплати

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін запевнив, що у державному бюджеті на 2026 рік передбачено достатньо ресурсів для фінансування всіх соціальних програм та пенсійних виплат. Кошти повністю закладені як у бюджеті Міністерства соціальної політики, так і в бюджеті Пенсійного фонду України.

На фінансування Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності у 2026 році передбачено понад 460 мільярдів гривень.

Окремо уряд затвердив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України. Загальний обсяг його доходів та видатків перевищує 1,2 трильйона гривень.

Окрім соціальних виплат, у липні частина українців отримає додаткові кошти за програмою Національного кешбеку. Цього місяця громадяни починають отримувати компенсацію за покупки, здійснені у квітні, а також кешбек на пальне. Максимальна сума виплати за квітень становить 1000 гривень. Використати раніше нараховані кошти можна до 31 липня 2026 року включно. Після цієї дати невикористані залишки повернуться до державного бюджету.

🎬 У новому відео на нашому YouTube-каналі ми детально розповідаємо, які соціальні виплати профінансують за рахунок міжнародної допомоги, чи вистачить державі коштів на соціальну підтримку та як отримати додаткові виплати за програмою Національного кешбеку у липні 👇

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.