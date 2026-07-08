Які податки треба заплатити у Польщі Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Які податки треба заплатити у Польщі

Щоб не потрапити у пастку подвійного оподаткування українці, що живуть нині за кордоном мають знати всі нюанси податкового законодавтва країни, де вони знаходяться.

То ж чим відрізняються правила у топ-країнах Європи, ми описали у статті — Податки для українців у Європі

Якщо ви проживаєте в умовній Польщі чи Німеччині понад пів року, ця країна вважає вас «своїм» платником і вимагає податок з усього вашого світового доходу. Включно з українськими зарплатами, дивідендами чи доходами від оренди квартири в Києві.

За загальним правилом, ви стаєте податковим резидентом європейської країни, якщо виконується хоча б одна з умов:

ви перебуваєте в країні понад 183 дні протягом календарного або податкового року;

протягом календарного або податкового року; центр ваших життєвих та економічних інтересів перемістився туди (там живе сім’я, діти ходять до школи, підписано довгостроковий договір оренди житла, є постійна робота).

Польща

Польща залишається найбільш зрозумілою для українців у плані податків, особливо для мікропідприємців.

Наймані працівники

Діє прогресивна шкала. Ставка становить 12% на дохід до 120 тис. злотих на рік. Все, що вище цієї суми, оподатковується за ставкою 32%. Є плюс — неоподатковуваний мінімум (kwota wolna od podatku) становить 30 тис. злотих на рік.

Якщо заробляєте менше — прибутковий податок взагалі повертають після подавання річної декларації PIT.

Підприємці

Для тих, хто відкриває аналог нашого ФОП (Jednoosobowa działalność gospodarcza), є опція — Ryczałt (паушальний податок).

Його ставка залежить від виду діяльності: наприклад, ІТ-фахівці платять 12% або 8,5%, сфера послуг — 8,5%, торгівля — 3%. Податок платиться від обороту, без урахування витрат.

Раніше Finance.ua писав , що темпи зростання зарплат у Польщі помітно сповільнилися, а період стрімкого підвищення доходів, схоже, завершився.

Експерти пояснюють це зниженням інфляції, обережнішою політикою роботодавців щодо витрат і змінами на ринку праці. Такі тенденції стосуються й українців, які працюють у Польщі.

Водночас компанії дедалі частіше дотримуються консервативнішої політики управління витратами та посилюють фінансову дисципліну. У результаті двозначні темпи зростання зарплат залишилися в минулому.

Також нагадаємо , що у Польщі з 1 липня змінюють правила проживання для українців. Із 1 липня 2026 року набувають чинності чергові зміни до законодавства, що передбачають поступове скорочення програм підтримки для громадян України. Цього разу уряд обмежує доступ до центрів колективного проживання.

Хто збереже право на проживання

Право на проживання в таких осередках і надалі матимуть:

вагітні жінки;

жінки з дітьми до 1 року;

люди з інвалідністю;

пенсіонери, які не отримують польську пенсію та не мають родичів у Польщі.

Раніше Finance.ua розповідав , що українці, які прибувають до Польщі, все частіше стикаються з відмовами у наданні статусу UKR. Така тенденція викликає занепокоєння серед роботодавців і представників бізнесу.

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