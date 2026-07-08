НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу: хто ще отримав штрафи Сьогодні 13:38 — Фондовий ринок

Нацбанк застосував санкції до чотирьох банків і ломбарду

Національний банк України в червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, протидії відмиванню коштів та валютного законодавства.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

ПУМБ

АТ «ПУМБ» отримало штраф у розмірі 10 млн грн та письмове застереження.

Штраф застосовано через неналежне виконання вимог щодо перевірки нових та чинних клієнтів, невиконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнта із високим рівнем ризику, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, несвоєчасне повідомлення про окремі фінансові операції та невиконання вимог щодо припинення ділових відносин із клієнтами, які не надали необхідних документів для перевірки.

Письмове застереження банк отримав через недоліки у внутрішніх документах із питань фінансового моніторингу та управління ризиками.

Укрсиббанк

АТ «Укрсиббанк» оштрафували на 400 тис. грн через порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, йдеться про неналежне розроблення та впровадження внутрішніх документів із питань ПВК/ФТ, а також невиконання окремих заходів фінансового моніторингу у встановлені строки.

Таскомбанк

АТ «Таскомбанк» оштрафували на 200 тис. грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності.

Універсал Банк

АТ «Універсал Банк» отримав письмове застереження через неналежне виконання обов’язків щодо перевірки чинного клієнта.

АЙ Ломбард

ТОВ «АЙ Ломбард» отримало штраф у розмірі 4,096 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та ще 100 тис. грн штрафу за порушення валютного законодавства.

Порушення стосувалися неналежної організації первинного фінансового моніторингу, недоліків у внутрішніх документах, неналежної перевірки клієнтів, невикористання ризик-орієнтованого підходу, невиконання додаткових заходів щодо політично значущих осіб (PEP), а також ненадання Національному банку повної інформації та документів у межах нагляду.

Крім того, установа порушила вимоги щодо організації валютно-обмінних операцій, інкасації валютних цінностей та проводила окремі валютні операції з фізичними особами-нерезидентами без відповідної ліцензії НБУ.

Також компанія отримала два письмові застереження за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.

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