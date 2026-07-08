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НБУ повідомив, чому роботодавці підвищують зарплати: де кількість працівників зростає

Особисті фінанси
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НБУ повідомив, чому роботодавці підвищують зарплати: де кількість працівників зростає
НБУ повідомив, чому роботодавці підвищують зарплати: де кількість працівників зростає
У НБУ пояснюють, що головною причиною подальшого зростання зарплат залишається гострий дефіцит кадрів.
Про це йдеться у свіжому звіті НБУ.
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Незважаючи на збільшення кількості шукачів роботи, багатьом компаніям усе ще складно знайти працівників із необхідною кваліфікацією.
Щоб залучити спеціалістів або втримати вже наявний персонал, роботодавці змушені підвищувати заробітну плату та пропонувати більш конкурентні умови праці. Додатковим фактором стало поступове уповільнення інфляції, що позитивно впливає на реальне зростання доходів населення.
Помітну роль у збільшенні середніх зарплат відіграють і державні витрати. Завдяки зростанню бюджетного фінансування підвищуються доходи працівників освіти, охорони здоров’я та інших сфер, які утримуються за рахунок державного бюджету.
Водночас низка галузей продовжує скорочувати персонал. Найбільше падіння кількості штатних працівників зафіксовано у:
  • сільському господарстві — мінус 27,9%;
  • сфері мистецтва та розваг — мінус 3,5%;
  • фінансовому секторі — мінус 2,1%.

Де кількість працівників зростає

Попри загальне уповільнення найму, окремі галузі продовжують активно розширювати штати. Найбільше зростання чисельності працівників зафіксовано в:
  • обробній промисловості — на 6,7%, насамперед завдяки розвитку оборонно-промислового комплексу, зокрема виробництво транспортних засобів збільшилося майже на чверть;
  • ІТ-секторі — на 26%;
  • будівництві — на 9,5%;
  • транспортній сфері — на 3%.
Раніше йшлося, Національний банк показав відсумки економічної ситуації в Україні за травень- червень.

Довідка Finance.ua:

  • У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн. Порівняно з квітнем показник зріс на 1,5%.Про це повідомила Державна служба статистики.
  • Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві, де середня зарплата становила 47 115 грн. Друге місце посіла Київська область із показником 32 374 грн.
  • Водночас найнижчі середні зарплати зафіксовано в Чернівецькій та Кіровоградській областях — 22 354 грн і 22 336 грн відповідно.
Раніше Finance.ua розповідав, що більшість українців хотіли б заробляти значно більше, ніж отримують зараз. Найчастіше бажаним доходом називають суму від 25 до 50 тис. грн на місяць, хоча фактично такі доходи мають лише від 9% до 18% жителів різних регіонів.
Столиця має найнижчу частку жителів із доходом до 15 тис. грн на одного дорослого члена сім’ї — 32,9%. Водночас комфортним такий рівень доходу вважають лише 6% опитаних.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБізнес
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