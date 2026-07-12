В каких странах Европы живет самая богатая молодежь Сегодня 16:18 — Мир

Где живет самая богатая молодежь Европы, Фото: magnific

Медианное чистое богатство молодых людей от 16 до 34 лет в странах еврозоны составляет 24,6 тыс. евро. Уровень благосостояния молодых европейцев значительно отличается в зависимости от страны проживания. Наибольшим состоянием может похвастаться молодежь Мальты, Люксембурга и Бельгии, тогда как самые низкие показатели зафиксированы в Финляндии и Греции.

Об этом свидетельствует исследование Европейского центрального банка, пишет Euronews.

Чистое богатство — это совокупная стоимость имущества и финансовых активов человека, в частности недвижимости, сбережений и инвестиций. Для анализа используется медианное значение, поскольку оно лучше отражает типичный уровень благосостояния населения и не зависит от чрезвычайно высокого состояния отдельных состоятельных людей.

Где молодежь накопила больше всего состояния

Медианное чистое состояние молодежи в странах еврозоны составляет 24,6 тыс. евро. При этом разница между странами остается очень значительной — от 5,7 тыс. евро в Финляндии до 257,5 тыс. евро на Мальте.

В молодом возрасте накопленное состояние редко формируется исключительно благодаря собственным заработкам.

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На уровень чистого богатства оказывают существенное влияние доступность жилья, возможность получить ипотеку, помощь семьи, подарки или наследство, а также уровень кредитной нагрузки.

Именно поэтому разница между странами объясняется не только экономическим развитием, но особенностями рынка недвижимости и социальной модели поддержки молодежи.

Лидером рейтинга стала Мальта, где медианный чистый капитал молодых людей превышает 257 тысяч евро.

Второе место занял Люксембург с результатом 135 тыс. евро, а третью — Бельгия, где молодые люди имеют медианное чистое богатство на уровне 97,2 тыс. евро.

В десятку стран с самой богатой молодежью также вошли:

Хорватия — 82 тыс. евро;

Словакия — 74,6 тыс. евро;

Эстония — 62,2 тыс. евро;

Чехия — 59,9 тыс. евро;

Литва — 59,6 тыс. евро;

Кипр — 55,9 тыс. евро;

Италия — 53,5 тыс. евро.

Где в Европе живет самая богатая молодежь, Инфографика: Euronews

Какие страны оказались среди аутсайдеров

Наименьший уровень благосостояния среди молодежи был зафиксирован в Финляндии, где медианный чистый капитал составляет всего 5,7 тыс. евро.

В страны с самыми низкими показателями также вошли:

Греция — 9,9 тыс. евро;

Австрия — 13,4 тыс. евро;

Латвия — 16,9 тыс. евро;

Германия — 17,6 тыс. евро.

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