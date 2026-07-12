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В каких странах Европы живет самая богатая молодежь

Мир
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Где живет самая богатая молодежь Европы
Где живет самая богатая молодежь Европы, Фото: magnific
Медианное чистое богатство молодых людей от 16 до 34 лет в странах еврозоны составляет 24,6 тыс. евро. Уровень благосостояния молодых европейцев значительно отличается в зависимости от страны проживания. Наибольшим состоянием может похвастаться молодежь Мальты, Люксембурга и Бельгии, тогда как самые низкие показатели зафиксированы в Финляндии и Греции.
Об этом свидетельствует исследование Европейского центрального банка, пишет Euronews.
Чистое богатство — это совокупная стоимость имущества и финансовых активов человека, в частности недвижимости, сбережений и инвестиций. Для анализа используется медианное значение, поскольку оно лучше отражает типичный уровень благосостояния населения и не зависит от чрезвычайно высокого состояния отдельных состоятельных людей.

Где молодежь накопила больше всего состояния

Медианное чистое состояние молодежи в странах еврозоны составляет 24,6 тыс. евро. При этом разница между странами остается очень значительной — от 5,7 тыс. евро в Финляндии до 257,5 тыс. евро на Мальте.
В молодом возрасте накопленное состояние редко формируется исключительно благодаря собственным заработкам.
На уровень чистого богатства оказывают существенное влияние доступность жилья, возможность получить ипотеку, помощь семьи, подарки или наследство, а также уровень кредитной нагрузки.
Именно поэтому разница между странами объясняется не только экономическим развитием, но особенностями рынка недвижимости и социальной модели поддержки молодежи.
Лидером рейтинга стала Мальта, где медианный чистый капитал молодых людей превышает 257 тысяч евро.
Второе место занял Люксембург с результатом 135 тыс. евро, а третью — Бельгия, где молодые люди имеют медианное чистое богатство на уровне 97,2 тыс. евро.
В десятку стран с самой богатой молодежью также вошли:
  • Хорватия — 82 тыс. евро;
  • Словакия — 74,6 тыс. евро;
  • Эстония — 62,2 тыс. евро;
  • Чехия — 59,9 тыс. евро;
  • Литва — 59,6 тыс. евро;
  • Кипр — 55,9 тыс. евро;
  • Италия — 53,5 тыс. евро.
Где в Европе живет самая богатая молодежь
Где в Европе живет самая богатая молодежь, Инфографика: Euronews

Какие страны оказались среди аутсайдеров

Наименьший уровень благосостояния среди молодежи был зафиксирован в Финляндии, где медианный чистый капитал составляет всего 5,7 тыс. евро.
В страны с самыми низкими показателями также вошли:
  • Греция — 9,9 тыс. евро;
  • Австрия — 13,4 тыс. евро;
  • Латвия — 16,9 тыс. евро;
  • Германия — 17,6 тыс. евро.
По материалам:
Finance.ua
Европа
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