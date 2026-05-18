россия недосчитается миллиардов: Украина вдвое увеличила удары по НПЗ Сегодня 08:32 — Мир

Нефть и доллары

В 2026 году Украина усилила дроновые атаки на нефтяную инфраструктуру россии. В частности, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам выросли почти вдвое.

Об этом пишет Reuters

Как Украина увеличила удары по НПЗ россии

Кроме НПЗ, удары также направлены по трубопроводам и нефтехранилищам россии.

По подсчетам издания, украинские дроны с января по май вывели из строя около 700 тысяч баррелей в сутки мощностей по нефтепереработке на 16 российских НПЗ. К тому же, часть из них Вооруженные силы атаковали неоднократно. В то же время за аналогичный период 2025 года удары понесли только 8 заводов.

Только в марте под удары попали мощности первичной переработки нефти в россии объемом почти 1 миллион баррелей в сутки, а в апреле — еще больше.

В целом с января из-за повреждений дронами или связанных с ними перебоев были остановлены 35 установок первичной перегонки нефти с совокупной мощностью более 390 тысяч тонн в сутки, или 2,85 миллиона баррелей в день, — отмечает издание. В то время как в период с января по май 2025 года украинские дроны остановили 12 таких установок с мощностью более 187 тысяч тонн в сутки, или 1,37 миллиона баррелей в день.

Более того, под атаки попали крупные заводы, которые обеспечивают нефтепродуктами не только население, но и армию. Только в апреле и начале мая в результате ударов временно вышли из строя шесть заводов:

«Нижегороднефтеоргсинтез»;

Туапсинский;

Новокуйбышевский;

Сызранский НПЗ;

«Пермнефтеоргсинтез»;

и завод «Кинеф».

По данным источников в отрасли, в 2026 году более 40 установок первичной переработки нефти в россии остановили работу из-за атак с учетом повторных ударов.

Как атаки влияют на нефтепереработку в россии

Успешные операции украинских дронов уже привели к сокращению добычи нефти в россии.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле добыча сырой нефти снизилась на 460 тысяч баррелей в сутки по сравнению с тем же месяцем 2025-го — примерно до 8,8 миллиона баррелей в день.

Как следствие, экспорт российских нефтепродуктов в апреле сократился на 340 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом — до 2,2 миллиона баррелей. Это стало самым низким показателем за все время ведения такой статистики агентством МЭА.

В итоге давление на государственный бюджет рф, в котором налоги от нефти и газа составляют примерно четверть доходов, только растет.

Экс-командующий американскими силами в Европе Бен Годжес в комментарии 24 Канала предположил, что именно уничтожение экспортного потенциала россии в нефти и газе может стать козырем для Украины в этой войне.

«Если россия не сможет продавать энергоносители Китая, Турции, Индии или другим странам, ей будет значительно сложнее продолжать войну. Я поддерживаю нынешний подход Украины и считаю, что европейские страны должны больше инвестировать в развитие украинских дальнобойных высокоточных возможностей», — подчеркнул Годжес.

Сокращение нефтедобычи и экспорта сырья ограничивает способность москвы заработать на росте мировых цен на энергоносители, подскочивших после начала войны в Иране и блокировки ключевого маршрута мировых поставок — Ормузского пролива.

Какие проблемы в россии уже фиксируют

Как заявил ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могли привести к потере до 30% доходов российской нефтеотрасли.

В то же время в россии снова фиксируют дефицит бензина в преддверии летнего сезона отпусков. Причиной называют затяжные ремонтные работы на больших НПЗ, ставших следствием успешных украинских дроновых атак.

На топливном рынке уже начинает ощущаться нехватка бензина марки АИ-95. Именно это горючее традиционно пользуется наибольшим спросом в летний период, когда россияне активно отправляются в поездки, так что нагрузка на рынок может еще больше возрасти в ближайшее время.

