Где в Европе платят больше всего — рейтинг зарплат Зарплата в Европе Уровень средних зарплат в Европе значительно отличается в зависимости от страны. По данным отчета OЭСР «Налогообложение заработной платы за 2026 год», средняя годовая зарплата колеблется от €18 590 в Турции до €107 487 в Швейцарии. Даже после учета стоимости жизни разрыв между странами остается значительным. Об этом пишет издание Euronews. Исследование включает 27 европейских стран, из которых 22 являются членами ЕС. Показатели приведены в уплату налогов и касаются работников на полной занятости. Где в Европе самые высокие зарплаты Швейцария стала единственной страной Европы, где средняя годовая зарплата превышает €100 тыс. На втором месте Исландия с показателем €85 950, а третью позицию занял Люксембург, который является лидером среди стран ЕС с результатом €77 844. В первую пятерку также вошли: Дания — €71 961; Нидерланды — €69 028; Норвегия — €68 420. Среди пяти крупнейших экономик Европы самый высокий показатель у Германии — €66 700. Почти на том же уровне находится Великобритания — €65 340. Другие крупные экономики имеют значительно более низкие показатели: Франция — €45 964; Италия — €36 594; Испания — €32 678. В каких странах зарплаты самые низкие Самая низкая средняя зарплата среди стран ЕС зафиксирована в Словакии — €19 590 в год. В страны со средней зарплатой менее €30 тыс. также вошли: Венгрия — €21 257; Латвия — €21 321; Чехия — €23 685; Португалия — €24 254; Польша — €24 490; Эстония — €25 603; Греция — €26 563; Литва — €28 474. Что меняется после учета стоимости жизни Если учесть покупательную способность, то разница между странами несколько уменьшается. В таком рейтинге зарплаты перечисляются с учетом местных цен. В пересчете по паритету покупательной способности (PPP) годовые зарплаты колеблются от 38 118 в Словакии до 106 532 в Швейцарии. Более 90 тыс. в PPP-эквиваленте имеют: Швейцария — 106 532; Германия — 93 985; Люксембург — 93 203; Нидерланды — 92 905. Наибольший скачок в рейтинге после учета покупательной способности показала Турция — страна поднялась с последнего места сразу на 18-е. Германия улучшила свою позицию на пять ступенек — с седьмого места на второе. Исландия же опустилась со второго на девятое место, а Эстония — с 20-го на 25-е. Почему зарплаты так отличаются Эксперты Международной организации труда объясняют разницу в зарплатах тремя ключевыми факторами: производительностью труда и структурой экономики; силой профсоюзов и системой коллективных договоров; уровнем цен и стоимостью жизни. В странах с развитыми секторами финансов, технологий и других отраслей с высокой добавленной стоимостью, как правило, зарплаты выше. В то же время, следует учитывать, что налоговые ставки в Европе существенно отличаются, поэтому чистые доходы работников могут заметно отличаться от приведенных показателей валовых зарплат. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Мир / Где в Европе платят больше всего — рейтинг зарплат