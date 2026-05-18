Где в Европе платят больше всего — рейтинг зарплат

Зарплата в Европе
Уровень средних зарплат в Европе значительно отличается в зависимости от страны. По данным отчета OЭСР «Налогообложение заработной платы за 2026 год», средняя годовая зарплата колеблется от €18 590 в Турции до €107 487 в Швейцарии. Даже после учета стоимости жизни разрыв между странами остается значительным.
Об этом пишет издание Euronews.
Исследование включает 27 европейских стран, из которых 22 являются членами ЕС. Показатели приведены в уплату налогов и касаются работников на полной занятости.

Где в Европе самые высокие зарплаты

Швейцария стала единственной страной Европы, где средняя годовая зарплата превышает €100 тыс. На втором месте Исландия с показателем €85 950, а третью позицию занял Люксембург, который является лидером среди стран ЕС с результатом €77 844.
В первую пятерку также вошли:
  • Дания — €71 961;
  • Нидерланды — €69 028;
  • Норвегия — €68 420.
Среди пяти крупнейших экономик Европы самый высокий показатель у Германии — €66 700. Почти на том же уровне находится Великобритания — €65 340.
Другие крупные экономики имеют значительно более низкие показатели:
  • Франция — €45 964;
  • Италия — €36 594;
  • Испания — €32 678.
В каких странах зарплаты самые низкие

Самая низкая средняя зарплата среди стран ЕС зафиксирована в Словакии — €19 590 в год.
В страны со средней зарплатой менее €30 тыс. также вошли:
  • Венгрия — €21 257;
  • Латвия — €21 321;
  • Чехия — €23 685;
  • Португалия — €24 254;
  • Польша — €24 490;
  • Эстония — €25 603;
  • Греция — €26 563;
  • Литва — €28 474.

Что меняется после учета стоимости жизни

Если учесть покупательную способность, то разница между странами несколько уменьшается. В таком рейтинге зарплаты перечисляются с учетом местных цен.
В пересчете по паритету покупательной способности (PPP) годовые зарплаты колеблются от 38 118 в Словакии до 106 532 в Швейцарии.
Более 90 тыс. в PPP-эквиваленте имеют:
  • Швейцария — 106 532;
  • Германия — 93 985;
  • Люксембург — 93 203;
  • Нидерланды — 92 905.
Наибольший скачок в рейтинге после учета покупательной способности показала Турция — страна поднялась с последнего места сразу на 18-е.
Германия улучшила свою позицию на пять ступенек — с седьмого места на второе.
Исландия же опустилась со второго на девятое место, а Эстония — с 20-го на 25-е.

Почему зарплаты так отличаются

Эксперты Международной организации труда объясняют разницу в зарплатах тремя ключевыми факторами:
  • производительностью труда и структурой экономики;
  • силой профсоюзов и системой коллективных договоров;
  • уровнем цен и стоимостью жизни.
В странах с развитыми секторами финансов, технологий и других отраслей с высокой добавленной стоимостью, как правило, зарплаты выше.
В то же время, следует учитывать, что налоговые ставки в Европе существенно отличаются, поэтому чистые доходы работников могут заметно отличаться от приведенных показателей валовых зарплат.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Средняя зарплата
