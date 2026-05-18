Где в Европе платят больше всего — рейтинг зарплат Сегодня 09:05

Уровень средних зарплат в Европе значительно отличается в зависимости от страны. По данным отчета OЭСР «Налогообложение заработной платы за 2026 год», средняя годовая зарплата колеблется от €18 590 в Турции до €107 487 в Швейцарии. Даже после учета стоимости жизни разрыв между странами остается значительным.

Об этом пишет издание Euronews

Исследование включает 27 европейских стран, из которых 22 являются членами ЕС. Показатели приведены в уплату налогов и касаются работников на полной занятости.

Где в Европе самые высокие зарплаты

Швейцария стала единственной страной Европы, где средняя годовая зарплата превышает €100 тыс. На втором месте Исландия с показателем €85 950, а третью позицию занял Люксембург, который является лидером среди стран ЕС с результатом €77 844.

В первую пятерку также вошли:

Дания — €71 961;

Нидерланды — €69 028;

Норвегия — €68 420.

Среди пяти крупнейших экономик Европы самый высокий показатель у Германии — €66 700. Почти на том же уровне находится Великобритания — €65 340.

Другие крупные экономики имеют значительно более низкие показатели:

Франция — €45 964;

Италия — €36 594;

Испания — €32 678.

В каких странах зарплаты самые низкие

Самая низкая средняя зарплата среди стран ЕС зафиксирована в Словакии — €19 590 в год.

В страны со средней зарплатой менее €30 тыс. также вошли:

Венгрия — €21 257;

Латвия — €21 321;

Чехия — €23 685;

Португалия — €24 254;

Польша — €24 490;

Эстония — €25 603;

Греция — €26 563;

Литва — €28 474.

Что меняется после учета стоимости жизни

Если учесть покупательную способность, то разница между странами несколько уменьшается. В таком рейтинге зарплаты перечисляются с учетом местных цен.

В пересчете по паритету покупательной способности (PPP) годовые зарплаты колеблются от 38 118 в Словакии до 106 532 в Швейцарии.

Более 90 тыс. в PPP-эквиваленте имеют:

Швейцария — 106 532;

Германия — 93 985;

Люксембург — 93 203;

Нидерланды — 92 905.

Наибольший скачок в рейтинге после учета покупательной способности показала Турция — страна поднялась с последнего места сразу на 18-е.

Германия улучшила свою позицию на пять ступенек — с седьмого места на второе.

Исландия же опустилась со второго на девятое место, а Эстония — с 20-го на 25-е.

Почему зарплаты так отличаются

Эксперты Международной организации труда объясняют разницу в зарплатах тремя ключевыми факторами:

производительностью труда и структурой экономики;

силой профсоюзов и системой коллективных договоров;

уровнем цен и стоимостью жизни.

В странах с развитыми секторами финансов, технологий и других отраслей с высокой добавленной стоимостью, как правило, зарплаты выше.

В то же время, следует учитывать, что налоговые ставки в Европе существенно отличаются, поэтому чистые доходы работников могут заметно отличаться от приведенных показателей валовых зарплат.

