В россии уже 3 месяца продолжается системный банковский кризис
Доля проблемных активов в российском банковском секторе уже превысила 10%. Конкретно этот показатель считается порогом начала системного банковского кризиса.
Об этом сообщает Служба внешней разведки.
Отмечается, что в российском банковском секторе уже зафиксированы признаки системного кризиса. Как говорится в докладе российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), доля проблемных активов в банковской системе рф превысила 10%.
Именно этот уровень, по методологии Международного валютного фонда, считается чертой начала системного банковского кризиса. Показатель удерживается выше критического порога уже третий месяц.
В докладе отмечается, что кризис имеет скрытый характер. Ухудшение состояния активов частично маскируется реструктуризацией просроченных кредитов, а также преобладанием государственных банков в финансовой системе. Это, по мнению экспертов, позволяет властям избегать панических настроений среди вкладчиков и поддерживать иллюзию стабильности.
В то же время, экономическая ситуация в россии продолжает ухудшаться. За последний год темпы роста ВВП страны замедлились до 0,4%, а наблюдавшиеся в течение 2025 года негативные тенденции сохраняются и в начале 2026-го.
Еще одним тревожным сигналом стал быстрый рост просроченной дебиторской задолженности между российскими компаниями. Ее объем впервые превысил 8 трлн рублей, что составляет около 3,8% ВВП рф. Около половины предприятий в россии назвали задержки платежей от партнеров одной из главных проблем в прошлом году.
С начала войны в Украине россия засекретила некоторые экономические данные, особенно в сферах, связанных с внешней торговлей. Но она регулярно сообщает о ключевых показателях, таких как ВВП, инфляция и безработица.
Официальные данные в россии обрисовали мрачную картину в этом году: экономика сократилась на 1,8% за первые два месяца, а дефицит федерального бюджета превысил целевой показатель правительства.
В марте немецкая разведывательная служба BND обвинила Москву в сокрытии настоящей цены войны в Украине, заявив, что дефицит бюджета россии в 2025 году был на 40% больше, чем официально заявлено, или более 2,36 триллиона рублей (30,5 миллиарда долларов).
Діло
