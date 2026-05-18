0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шакира выиграла суд против Налоговой Испании и получит более 60 миллионов евро

Мир
29
Шакира выиграла суд против Налоговой Испании и получит более 60 миллионов евро
Шакира выиграла суд против Налоговой Испании и получит более 60 миллионов евро
Колумбийская певица Шакира одержала юридическую победу против Налогового агентства Испании после того, как Национальный суд упразднил налоговые штрафы, связанные с ее налоговым годом 2011.
Об этом пишет es.euronews.

Суть дела

Налоговое агентство не смогло доказать, что артистка проживала в Испании более 183 дней в течение этого года, что является ключевым требованием считать ее налоговым резидентом страны.
Согласно решению, суд считает доказанным, что певица оставалась за пределами Испании в течение значительной части 2011 года из-за международных профессиональных обязательств, включая масштабное мировое турне. Таким образом, решение опровергает позицию налоговых органов, которой они придерживались годами, утверждая, что центр жизненных и экономических интересов артиста уже находился на территории Испании.
Решение суда также означает, что Налоговое агентство Испании должно вернуть более 60 миллионов евро налогов, штрафов и начисленных процентов. Судьи считают финансовые претензии безосновательными, поскольку налоговое резидентство певицы в течение расследуемого периода не было доказано.
В заявлении, опубликованном ее командой, певица утверждает: «Никакого мошенничества никогда не было, и сама администрация никогда не смогла доказать обратное, просто потому, что это не было правдой. Несмотря на это, в течение почти десятилетия меня считали виновной, каждый шаг процесса был с утечками, искажался и усиливался, а мое имя и публичный образ использовались для передачи угрожающих сигналов другим налогоплательщикам».
Дело касается исключительно 2011 налогового года и напрямую не влияет на соглашение, достигнутое артисткой в 2023 году по урегулированию другого дела о налоговом мошенничестве, связанном с 2012, 2013 и 2014 годами. По этому делу Шакира согласилась на многомиллионный штраф и избежала тюрьмы после достижения соглашения с прокуратурой.
Решение все еще может быть обжаловано в Верховном Суде.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems