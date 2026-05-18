Шакира выиграла суд против Налоговой Испании и получит более 60 миллионов евро Сегодня 18:00 — Мир

Колумбийская певица Шакира одержала юридическую победу против Налогового агентства Испании после того, как Национальный суд упразднил налоговые штрафы, связанные с ее налоговым годом 2011.

Об этом пишет es.euronews

Суть дела

Налоговое агентство не смогло доказать, что артистка проживала в Испании более 183 дней в течение этого года, что является ключевым требованием считать ее налоговым резидентом страны.

Согласно решению, суд считает доказанным, что певица оставалась за пределами Испании в течение значительной части 2011 года из-за международных профессиональных обязательств, включая масштабное мировое турне. Таким образом, решение опровергает позицию налоговых органов, которой они придерживались годами, утверждая, что центр жизненных и экономических интересов артиста уже находился на территории Испании.

Решение суда также означает, что Налоговое агентство Испании должно вернуть более 60 миллионов евро налогов, штрафов и начисленных процентов. Судьи считают финансовые претензии безосновательными, поскольку налоговое резидентство певицы в течение расследуемого периода не было доказано.

В заявлении, опубликованном ее командой, певица утверждает: «Никакого мошенничества никогда не было, и сама администрация никогда не смогла доказать обратное, просто потому, что это не было правдой. Несмотря на это, в течение почти десятилетия меня считали виновной, каждый шаг процесса был с утечками, искажался и усиливался, а мое имя и публичный образ использовались для передачи угрожающих сигналов другим налогоплательщикам».

Дело касается исключительно 2011 налогового года и напрямую не влияет на соглашение, достигнутое артисткой в 2023 году по урегулированию другого дела о налоговом мошенничестве, связанном с 2012, 2013 и 2014 годами. По этому делу Шакира согласилась на многомиллионный штраф и избежала тюрьмы после достижения соглашения с прокуратурой.

Решение все еще может быть обжаловано в Верховном Суде.

