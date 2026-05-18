Москва требует от Euroclear 249 миллиардов долларов за замороженные активы

Московский суд поддержал иск Центрального банка россии о взыскании убытков с Euroclear, связанных с заморозкой активов на сумму 18,17 трлн рублей, или $249,43 млрд.
Об этом сообщили юристы финансового учреждения, пишет Reuters.
В то же время адвокаты заявили, что право Euroclear на справедливое судебное разбирательство было нарушено. Компания выполняла функцию хранителя большинства российских активов в Европейском Союзе, которые ЕС распорядился заморозить.
Отмечается, что Центробанк рф подал иск на 18,2 трлн рублей в московский суд в декабре 2025 года. Это стало ответом на план Европейского Союза использовать замороженные в Европе российские суверенные активы, большинство из которых хранится в Euroclear как обеспечение для кредита Украине.
Euroclear обжалует решение
Брюссельская Euroclear в своем заявлении сообщила, что категорически не согласна с решением суда и планирует подать апелляцию.
В Центральном банке россии, в свою очередь, приветствуют решение суда, заявив, что оно «признало действия Euroclear незаконными».
«Мы продолжим усилия по обжалованию незаконных действий ЕС в отношении российских суверенных активов», — говорится в заявлении регулятора.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что состоятельные российские инвесторы пытаются разблокировать свои активы, замороженные финансовой компанией Euroclear в Брюсселе, ссылаясь на старые инвестиционные соглашения Бельгии и Люксембурга. Были поданы девять так называемых «сообщений о споре» против Бельгии. Объем средств, относящихся к этим делам, пока не раскрывается.
Также Finance.ua писал, что Центральный банк россии подал иск в суд Европейского Союза в Люксембурге из-за бессрочной заморозки активов, которые заблокировали в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину. В заявлении Центробанк россии утверждает, что решение ЕС нарушает «базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», гарантированные международным правом.
Со своей стороны Европейская комиссия заявила о полной уверенности в законности решения о бессрочном обездвижении суверенных активов российской федерации.