Москва требует от Euroclear 249 миллиардов долларов за замороженные активы Сегодня 11:33 — Мир

Euroclear

Московский суд поддержал иск Центрального банка россии о взыскании убытков с Euroclear, связанных с заморозкой активов на сумму 18,17 трлн рублей, или $249,43 млрд.

Об этом сообщили юристы финансового учреждения, пишет Reuters.

В то же время адвокаты заявили, что право Euroclear на справедливое судебное разбирательство было нарушено. Компания выполняла функцию хранителя большинства российских активов в Европейском Союзе, которые ЕС распорядился заморозить.

Отмечается, что Центробанк рф подал иск на 18,2 трлн рублей в московский суд в декабре 2025 года. Это стало ответом на план Европейского Союза использовать замороженные в Европе российские суверенные активы, большинство из которых хранится в Euroclear как обеспечение для кредита Украине.

Euroclear обжалует решение

Брюссельская Euroclear в своем заявлении сообщила, что категорически не согласна с решением суда и планирует подать апелляцию.

В Центральном банке россии, в свою очередь, приветствуют решение суда, заявив, что оно «признало действия Euroclear незаконными».

«Мы продолжим усилия по обжалованию незаконных действий ЕС в отношении российских суверенных активов», — говорится в заявлении регулятора.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что состоятельные российские инвесторы пытаются разблокировать свои активы, замороженные финансовой компанией Euroclear в Брюсселе, ссылаясь на старые инвестиционные соглашения Бельгии и Люксембурга. Были поданы девять так называемых «сообщений о споре» против Бельгии. Объем средств, относящихся к этим делам, пока не раскрывается.

Также Finance.ua писал , что Центральный банк россии подал иск в суд Европейского Союза в Люксембурге из-за бессрочной заморозки активов, которые заблокировали в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину. В заявлении Центробанк россии утверждает, что решение ЕС нарушает «базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», гарантированные международным правом.

Со своей стороны Европейская комиссия заявила о полной уверенности в законности решения о бессрочном обездвижении суверенных активов российской федерации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.