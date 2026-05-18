КНР и США договорились снизить пошлины на ряд товаров

Китай и США согласились взаимно снизить пошлины на ряд товаров.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

В документе уточняется, что на такие меры стороны пошли с целью расширить торговлю, в частности, в сельскохозяйственной отрасли. Однако в заявлении не перечисляются товары, пошлины на которые будут снижены; стороны продолжают обсуждение деталей.

В Минкоммерции отметили, что также займутся претензиями США по поводу американского импорта сельскохозяйственной продукции в КНР.

В заявлении подтверждается, что КНР планирует закупить у США самолеты. Однако не указано, сколько единиц самолетов и какой марки намерено приобрести Китай.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что во время его визита в Китай удалось заключить несколько важных торговых соглашений. По дороге в США Трамп говорил в президентском самолете журналистам, что не обсуждал торговые пошлины на встречах с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине.

