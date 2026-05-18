Сегодня 22:24 — Мир

5 скрытых функций Android

Эксперты BGR назвали пять скрытых возможностей Android, которые могут упростить повседневные задачи, повысить безопасность и сделать работу с телефоном удобнее.

1. Трансляция экрана на телевизор

Одна из самых недооцененных функций Android — встроенная возможность трансляции экрана на Smart TV или другие совместимые устройства. С ее помощью можно вывести на большой экран видео, фотографии или весь интерфейс смартфона. Функция обычно доступна в быстрых настройках под названиями Cast, Smart View или Screen Cast.

Для работы достаточно, чтобы смартфон и телевизор были подключены к одной сети Wi-Fi. После этого смартфон автоматически найдет доступные устройства для подключения и позволит начать трансляцию.

2. Notification Cooldown («охлаждение уведомлений»)

Новая функция, появившаяся в ОС Android 16, помогает снизить нагрузку от большого количества уведомлений. Если телефон получает слишком много сообщений, система автоматически уменьшает громкость и частоту сообщений.

Это особенно полезно в активных групповых чатах или после продолжительного периода оффлайн. При этом важные уведомления — звонки, будильники и срочные сообщения — не меняются.

3. Закрепление приложений

Функция закрепления приложений позволяет «заблокировать» экран в одном выбранном приложении. Это означает, что человек, которому вы дали телефон, не сможет зайти в другие приложения или получить доступ к личным данным без разблокировки устройства.

Опция активируется в настройках безопасности и затем включается через меню последних приложений (прокрутка вверх и удержание), где можно закрепить нужное окно.

4. Управление звонками жестами

Жесты в Android полезны в ситуациях, когда нужно быстро что-то сделать, но нет времени разблокировать смартфон и искать нужную настройку. Одна из самых удобных функций — отключение звонка переворачиванием телефона.

Эта возможность позволяет просто перевернуть смартфон экраном вниз, чтобы мгновенно заглушить входящий звонок или оповещение.

На устройствах Google Pixel эта функция называется Flip to Shhh и находится в системных настройках. На других Android-телефонах подобная функция обычно интегрирована в настройку приложения «Телефон» или в системные жесты.

5. Скрытые сервисные коды Android

Android имеет множество коротких кодов, к которым можно получить доступ в зависимости от модели смартфона и оператора. Эти коды могут показывать информацию об устройстве, например, ваш IMEI-номер, а также интересную диагностику/статистику.

