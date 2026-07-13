ЕС планирует смягчить новый пакет санкций против рф: кого исключат из списка
Имена главы российской православной церкви патриарха Кирилла и основателя российской нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова исключили из проекта 21-го пакета санкций Европейского Союза против россии. Такого решения удалось добиться после требования Болгарии.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
ЕС смягчил часть предложенных ограничений
По данным собеседников издания, большинство спорных вопросов по новому санкционному пакету уже удалось согласовать. В то же время часть первоначально предложенных ограничений существенно смягчилась.
В частности, страны ЕС отказались от полного запрета на импорт трески, минтая и некоторых других видов рыбы.
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Также государства-члены не поддержали первоначальное предложение о введении более жестких ограничений на импорт российского сжиженного природного газа и перевозящих его танкеров.
Кроме того, планируется существенно сузить область применения запрета на въезд в ЕС для российских военных.
В то же время, государства-члены ЕС достигли принципиальной договоренности временно сохранить ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель.
Переговоры по санкциям продолжаются
В то же время переговоры по санкциям еще не завершены. Издание пишет, что Австрия продолжает требовать снятия санкций и разблокирования активов российской инвестиционной компании Rasperia, связываемой с российским олигархом Олегом Дерипаской. Компания имеет судебные претензии к дочерней структуре австрийского банка Raiffeisen на сумму более 1,5 млрд евро.
Напомним, власти Болгарии выступили против утверждения 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении россии из-за намерения добавить в список главу РПЦ патриарха Кирилла.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что США отменили часть антироссийских санкций. Министерство финансов США опубликовало список, в котором семь российских граждан, два судна и две турецкие компании.
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