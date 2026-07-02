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ЕС готовится срочно принять пакет санкций против рф

Казна и Политика
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ЕС готовится срочно принять пакет санкций против рф
ЕС готовится срочно принять пакет санкций против рф
На следующей неделе Европейский Союз попытается утвердить небольшой санкционный пакет против россии в ответ на массированную атаку по Киеву ночью 2 июля.
Об этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил журналистам, пишет РБК-Украина.
По его словам, сегодняшний очередной массированный обстрел Украины получил быструю реакцию со стороны Евросоюза, где уже объявили о подготовке нового санкционного ответа.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас четко заявила, что одних слов осуждения сегодня недостаточно, и анонсировала введение дополнительных ограничений против компаний, поддерживающих и финансирующих российский военно-промышленный комплекс.
«То есть уже на следующей неделе ЕС попробует утвердить небольшой санкционный пакет. В него войдут новые юридические лица российского ВПК — в том числе и те предприятия, компании и субъекты, которые мы, как украинская сторона, детально проанализировали, верифицировали и предложили нашим европейским партнерам для внесения в списки», — сообщил Власюк.
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Он отметил, что для Кремля это должен быть четкий и бескомпромиссный сигнал: каждая масштабная атака на украинские города, каждый акт террора против гражданского населения должен получать не только жесткий военный ответ на поле боя, но и незамедлительный экономический удар.
«Мы должны системно и последовательно повышать цену войны для агрессора, лишая российский ВПК технологий и ресурсов для производства оружия. Ожидаем скорейшего утверждения этих решений нашими международными партнерами», — добавил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики.

Массированная атака на Киев

Напомним, в ночь на 2 июля россия совершила новую массированную атаку на Украину. Основное направление удара — Киев.
Враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов.
По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 570 средств воздушного нападения: 496 ударных беспилотников и 74 ракеты разных типов.
По материалам:
Finance.ua
ЕС
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