ЕС готовится срочно принять пакет санкций против рф Сегодня 15:15 — Казна и Политика

ЕС готовится срочно принять пакет санкций против рф

На следующей неделе Европейский Союз попытается утвердить небольшой санкционный пакет против россии в ответ на массированную атаку по Киеву ночью 2 июля.

Об этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил журналистам, пишет РБК-Украина.

По его словам, сегодняшний очередной массированный обстрел Украины получил быструю реакцию со стороны Евросоюза, где уже объявили о подготовке нового санкционного ответа.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас четко заявила, что одних слов осуждения сегодня недостаточно, и анонсировала введение дополнительных ограничений против компаний, поддерживающих и финансирующих российский военно-промышленный комплекс.

«То есть уже на следующей неделе ЕС попробует утвердить небольшой санкционный пакет. В него войдут новые юридические лица российского ВПК — в том числе и те предприятия, компании и субъекты, которые мы, как украинская сторона, детально проанализировали, верифицировали и предложили нашим европейским партнерам для внесения в списки», — сообщил Власюк.

Читайте также Атака рф 2 июля: КГГА сообщила адреса штабов для помощи пострадавшим

Он отметил, что для Кремля это должен быть четкий и бескомпромиссный сигнал: каждая масштабная атака на украинские города, каждый акт террора против гражданского населения должен получать не только жесткий военный ответ на поле боя, но и незамедлительный экономический удар.

«Мы должны системно и последовательно повышать цену войны для агрессора, лишая российский ВПК технологий и ресурсов для производства оружия. Ожидаем скорейшего утверждения этих решений нашими международными партнерами», — добавил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики.

Массированная атака на Киев

Напомним, в ночь на 2 июля россия совершила новую массированную атаку на Украину. Основное направление удара — Киев.

Враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов.

По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 570 средств воздушного нападения: 496 ударных беспилотников и 74 ракеты разных типов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.