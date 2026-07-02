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Атака рф 2 июля: КГГА сообщила адреса штабов для помощи пострадавшим

Казна и Политика
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Атака рф 2 июля: КГГА сообщила адреса штабов для помощи пострадавшим
Атака рф 2 июля: КГГА сообщила адреса штабов для помощи пострадавшим
В ночь на 2 июля рф запустила массированную комбинированную атаку на Киев. Разрушены многоэтажки, более полусотни человек пострадали, а более десятка погибли.
В районах столицы развернули штабы для помощи пострадавшим от вражеской атаки 2 июля .
В Шевченковском районе штабы действуют на: ул. Александра Довженко, 14 (детсад № 112, тел. 0506789742); просп. Берестейский, 86 (школа № 73).
Также действует круглосуточная оперативная служба: 0756175310.
В Голосеевском районе развернули пункт помощи по ул. Голосеевская, 12 (лицей № 241 «Голосеевский»).
Время работы — с 8:00 до 19:00. Также возле поврежденного дома организован мобильный штаб для оперативного консультирования и приема обращений жителей.
Социальные менеджеры предоставляют консультации по тел.: 0954946931, 0954946967.
В Дарницком районе пункты помощи работают на ул. Новодарницкой, 27-А; ул. Ялынковая, 23.
Напомним, владельцы поврежденного от вражеской атаки жилья имеют право на помощь от города. Подать заявление можно онлайн на Портале услуг.
По материалам:
Економічна Правда
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