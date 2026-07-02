Атака рф 2 июля: КГГА сообщила адреса штабов для помощи пострадавшим Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Атака рф 2 июля: КГГА сообщила адреса штабов для помощи пострадавшим

В ночь на 2 июля рф запустила массированную комбинированную атаку на Киев. Разрушены многоэтажки, более полусотни человек пострадали, а более десятка погибли.

В районах столицы развернули штабы для помощи пострадавшим от вражеской атаки 2 июля .

В Шевченковском районе штабы действуют на: ул. Александра Довженко, 14 (детсад № 112, тел. 0506789742); просп. Берестейский, 86 (школа № 73).

Также действует круглосуточная оперативная служба: 0756175310.

В Голосеевском районе развернули пункт помощи по ул. Голосеевская, 12 (лицей № 241 «Голосеевский»).

Время работы — с 8:00 до 19:00. Также возле поврежденного дома организован мобильный штаб для оперативного консультирования и приема обращений жителей.

Социальные менеджеры предоставляют консультации по тел.: 0954946931, 0954946967.

В Дарницком районе пункты помощи работают на ул. Новодарницкой, 27-А; ул. Ялынковая, 23.

Напомним, владельцы поврежденного от вражеской атаки жилья имеют право на помощь от города. Подать заявление можно онлайн на Напомним, владельцы поврежденного от вражеской атаки жилья имеют право на помощь от города. Подать заявление можно онлайн на Портале услуг

Економічна Правда По материалам:

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