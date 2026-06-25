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США зняли санкції з сімох російських громадян та двох кораблів (список)

Світ
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США зняли санкції з сімох російських громадян та двох кораблів (список)
США зняли санкції з сімох російських громадян та двох кораблів (список)
США скасували частину антиросйських санкцій. Міністерство фінансів США опублікувало список, у якому сім російських громадян, два судна та дві турецькі компанії.
Водночас у повідомленні про причини такого рішення нічого не вказано.
Зокрема, зі списків громадян особливих категорій та заборонених осіб (SDN) були вилучені семеро росіян:
  • Іван Потанін (син олігарха Володимира Потаніна, голови концерну Норільський нікель);
  • Герман Білоус (заступник голови правління АТ АКБ Новікомбанк);
  • Ірина Кремлева (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);
  • Віктор Ніколаєв (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);
  • Надія Черкасова (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);
  • Михайло Клюкін (член Наглядової ради ПАТ Совкомбанк);
  • Максим Смірнов (громадянин рф).
Також із санкційного списку прибрали два кораблі — «Геннадій Єгоров» і «В'ячеслав Аршинов». Це суховантажі, пов’язані з державною транспортною лізинговою компанією рф.
Зі списку також вилучили дві турецькі компанії: виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській оборонній промисловості, та Dein Danismanlik Pazarlama Ve Ticaret Anonim Sirketi.
За матеріалами:
УНІАН
США
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