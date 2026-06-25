США зняли санкції з сімох російських громадян та двох кораблів (список)
- Іван Потанін (син олігарха Володимира Потаніна, голови концерну Норільський нікель);
- Герман Білоус (заступник голови правління АТ АКБ Новікомбанк);
- Ірина Кремлева (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);
- Віктор Ніколаєв (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);
- Надія Черкасова (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);
- Михайло Клюкін (член Наглядової ради ПАТ Совкомбанк);
- Максим Смірнов (громадянин рф).
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