США зняли санкції з сімох російських громадян та двох кораблів (список) Сьогодні 10:12 — Світ

США зняли санкції з сімох російських громадян та двох кораблів (список)

США скасували частину антиросйських санкцій. Міністерство фінансів США опублікувало список, у якому сім російських громадян, два судна та дві турецькі компанії.

Водночас у повідомленні про причини такого рішення нічого не вказано.

Зокрема, зі списків громадян особливих категорій та заборонених осіб (SDN) були вилучені семеро росіян:

Іван Потанін (син олігарха Володимира Потаніна, голови концерну Норільський нікель);

Герман Білоус (заступник голови правління АТ АКБ Новікомбанк);

Ірина Кремлева (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);

Віктор Ніколаєв (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);

Надія Черкасова (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);

Михайло Клюкін (член Наглядової ради ПАТ Совкомбанк);

Максим Смірнов (громадянин рф).

Також із санкційного списку прибрали два кораблі — «Геннадій Єгоров» і «В'ячеслав Аршинов». Це суховантажі, пов’язані з державною транспортною лізинговою компанією рф.

Зі списку також вилучили дві турецькі компанії: виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській оборонній промисловості, та Dein Danismanlik Pazarlama Ve Ticaret Anonim Sirketi.

УНІАН За матеріалами:

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