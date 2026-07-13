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Из-за проблем с бензином россияне пересаживаются на лошадей и велосипеды, — DW

Энергетика
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Атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы спровоцировали топливный кризис в россии.
Теперь водители по всей стране часами и даже днями ждут возможности заправиться, в очередях часто вспыхивают потасовки. Из-за нехватки бензина россияне вынуждены искать альтернативные способы передвижения и все чаще пересаживаются на велосипеды или лошадей, пишет DW.
Жители сообщают о закрытии автозаправочных станций. На тех немногих, где есть еще горючее, выстраиваются многокилометровые очереди. Женщина из Геленджика рассказала, что пыталась заправить машину три дня. Она приехала на заправку в 5 утра и даже провела ночь в машине, но так и не смогла купить бензин.
Сообщается, что ситуация остро ощущается в Чите, в Забайкальском регионе россии. Там водители, как сообщается, стоят в очереди за топливом до 36 часов. Пользователи социальных сетей также утверждают, что люди продают свои места в очереди за 35 000 рублей (400 евро/460 долларов).

Жизнь изменилась

Дефицит топлива вынуждает многих россиян менять свой распорядок дня. Некоторые ездят на работу или отвозят детей в школу на попутках; другие переходят на общественный транспорт. Таксисты работают реже и все чаще отменяют дальние поездки в крупных городах. В результате выросли цены на проезд.
В сельских районах россии жители покупают лошадей вместо автомобилей. Telegram-канал Mash сообщил о резком росте спроса на рабочих лошадей в последние недели. Животных используют вместо сельхозтехники.
Спрос на велосипеды тоже резко возрос. В июне продажи велосипедов на онлайн-площадке CDEK. Shopping выросли на 131% по сравнению с маем, а выручка подскочила на 263%. Велосипеды все чаще рассматриваются как альтернатива автомобилям.
По материалам:
УНІАН
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