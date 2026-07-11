0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какая стоимость холодной воды в городах Украины (инфографика)

Энергетика
76
Тарифы на холодную воду в городах Украины
Тарифы на холодную воду в городах Украины, Фото: magnific
В июле для ряда украинских городов выросли тарифы на холодную воду — по меньшей мере в два, а то и в три раза. Коммунальные предприятия называют удорожание вынужденным шагом, хотя еще в декабре 2025 года Кабмин просил об отсрочке изменений. Вскоре новые тарифы появятся в платежках остальных городов Украины.
«Слово и дело» рассказывает, сколько стоит холодная вода в областных центрах — от самой дорогой до (пока) самой дешевой.
Тарифы на холодную воду в городах Украины
Тарифы на холодную воду в городах Украины, Инфографика: Слово и дело

В каких городах уже увеличили тарифы на холодную воду

Новые тарифы на холодную воду уже действуют в 10 областных центрах Украины. Больше всего стоимость кубометра выросла в Виннице — более чем на 216%, а также в Днепре (+161,2%), Запорожье (+144,5%), Тернополе (+138%), Луцке (+137,2%) и Ивано-Франковске (+132%).
Меньше всего выросла стоимость кубометра в Черновцах (+127,7%), Ужгороде (+112,9%), Ровно (+110%) и Черкассах (+105,1%).
Впрочем, даже наименьший рост произошел, по меньшей мере, вдвое. Причиной такого резкого скачка является длительное замораживание стоимости коммунальных услуг на одном уровне.

В каких городах еще не увеличили тарифы на холодную воду

Старые тарифы на воду пока сохраняются в большинстве областных центров — Кропивницком, Житомире, Одессе, Николаеве, Полтаве, Краматорске, Сумах, Чернигове, Херсоне, Киеве, Хмельницком, Львове и Харькове.
В результате все эти города находятся в нижней части рейтинга стоимости холодной воды.
Самая дешевая вода в Харькове — суммарная стоимость водоснабжения и водоотвода одного метра кубического холодной воды в городе составляет 24,51 гривны.
Во Львове сформированный тариф на холодную воду чуть выше — 25,88 гривны, а в Хмельницком за поставку и отвод кубометра придется заплатить 27,39 гривны.

Где холодная вода самая дорогая

Самая дорогая холодная вода по новым тарифам в Ужгороде: поставка и отвод одного кубического метра стоит в целом 91,24 гривны.
Следующим идет Тернополь — 87,33 гривны, Днепр — 81,92 гривны, и Винница — 81,01 гривны.
В то же время, самая дешевая вода после повышения — в Черкассах: 56,71 гривны за кубометр холодной воды.
По материалам:
Слово і Діло
Тарифы на водоснабжение
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems