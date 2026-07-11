Какая стоимость холодной воды в городах Украины (инфографика) Сегодня 09:22 — Энергетика

Тарифы на холодную воду в городах Украины, Фото: magnific

В июле для ряда украинских городов выросли тарифы на холодную воду — по меньшей мере в два, а то и в три раза. Коммунальные предприятия называют удорожание вынужденным шагом, хотя еще в декабре 2025 года Кабмин просил об отсрочке изменений. Вскоре новые тарифы появятся в платежках остальных городов Украины.

«Слово и дело» рассказывает , сколько стоит холодная вода в областных центрах — от самой дорогой до (пока) самой дешевой.

Тарифы на холодную воду в городах Украины, Инфографика: Слово и дело

В каких городах уже увеличили тарифы на холодную воду

Новые тарифы на холодную воду уже действуют в 10 областных центрах Украины. Больше всего стоимость кубометра выросла в Виннице — более чем на 216%, а также в Днепре (+161,2%), Запорожье (+144,5%), Тернополе (+138%), Луцке (+137,2%) и Ивано-Франковске (+132%).

Меньше всего выросла стоимость кубометра в Черновцах (+127,7%), Ужгороде (+112,9%), Ровно (+110%) и Черкассах (+105,1%).

Впрочем, даже наименьший рост произошел, по меньшей мере, вдвое. Причиной такого резкого скачка является длительное замораживание стоимости коммунальных услуг на одном уровне.

В каких городах еще не увеличили тарифы на холодную воду

Старые тарифы на воду пока сохраняются в большинстве областных центров — Кропивницком, Житомире, Одессе, Николаеве, Полтаве, Краматорске, Сумах, Чернигове, Херсоне, Киеве, Хмельницком, Львове и Харькове.

В результате все эти города находятся в нижней части рейтинга стоимости холодной воды.

Самая дешевая вода в Харькове — суммарная стоимость водоснабжения и водоотвода одного метра кубического холодной воды в городе составляет 24,51 гривны.

Во Львове сформированный тариф на холодную воду чуть выше — 25,88 гривны, а в Хмельницком за поставку и отвод кубометра придется заплатить 27,39 гривны.

Где холодная вода самая дорогая

Самая дорогая холодная вода по новым тарифам в Ужгороде: поставка и отвод одного кубического метра стоит в целом 91,24 гривны.

Следующим идет Тернополь — 87,33 гривны, Днепр — 81,92 гривны, и Винница — 81,01 гривны.

В то же время, самая дешевая вода после повышения — в Черкассах: 56,71 гривны за кубометр холодной воды.

Слово і Діло По материалам:

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