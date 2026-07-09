Одна из самых больших стран мира получила первую партию российской нефти в рамках соглашения с Москвой

Индонезия импортировала российскую нефть и в прошлом. Данные отслеживания танкеров свидетельствуют о спорадических потоках в начале этого и в прошлом году. Они обычно поступали с восточного побережья страны, где производятся такие сорта, как Sakhalin и ESPO Blend.
Индонезия — крупный импортер нефти — столкнулась с резким ростом цен на топливо после того, как конфликт в Иране заблокировал поставки через Ормузский пролив. Тем временем рост внутренних цен на бензин и дизельное топливо вызвал протесты против правительства.
Специальная схема импорта
Индонезия работает над специальной схемой импорта и регуляторной базой для выполнения своего плана импортировать 150 миллионов баррелей нефти из россии в этом году.
В апреле Индонезия договорилась с россией о поставках 150 млн баррелей российской нефти по специальной цене.