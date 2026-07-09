Одна из самых больших стран мира получила первую партию российской нефти в рамках соглашения с Москвой Сегодня 23:24 — Энергетика

Индонезия импортировала российскую нефть впервые с момента заключения соглашения между двумя странами в апреле 2026 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Новое соглашение о поставке нефти

29 июня в индонезийский порт Баликпапан было доставлено 770 000 баррелей нефти стоимостью около 75 миллионов долларов. Порт загрузки — Козьмино в россии, а нефть перевозилась танкером Sierra.

Поставка нефти из рф в эту страну Юго-Восточной Азии является первой после заключения соглашения о поставке до 150 миллионов баррелей после визита в Москву президента Индонезии Прабово Субианто.

Индонезия импортировала российскую нефть и в прошлом. Данные отслеживания танкеров свидетельствуют о спорадических потоках в начале этого и в прошлом году. Они обычно поступали с восточного побережья страны, где производятся такие сорта, как Sakhalin и ESPO Blend.

Индонезия — крупный импортер нефти — столкнулась с резким ростом цен на топливо после того, как конфликт в Иране заблокировал поставки через Ормузский пролив. Тем временем рост внутренних цен на бензин и дизельное топливо вызвал протесты против правительства.

Специальная схема импорта

Индонезия работает над специальной схемой импорта и регуляторной базой для выполнения своего плана импортировать 150 миллионов баррелей нефти из россии в этом году.

В апреле Индонезия договорилась с россией о поставках 150 млн баррелей российской нефти по специальной цене.

НВ По материалам:

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