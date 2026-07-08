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НКРЭКУ предлагает упростить использование оборудования для доступа в интернет

Энергетика
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Ключевым новшеством регуляторного акта является увеличение лимита допустимой мощности электроустановок
Ключевым новшеством регуляторного акта является увеличение лимита допустимой мощности электроустановок
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила изменения в Правила розничного рынка электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
«Во время воздушных тревог и перебоев с электроснабжением для миллионов украинцев особое значение приобретает возможность поддерживать связь с родными, получать необходимую информацию и пользоваться интернетом. В связи с этим НКРЭКУ одобрила проект постановления, который предусматривает внесение изменений в Правила розничного рынка электрической энергии с учетом потребностей потребителей, которые используют маломощное оборудование для обеспечения связи и доступа в Интернет», — сказано в сообщении.

Допустимую мощность оборудования планируют увеличить

Проект постановления предусматривает увеличение допустимой мощности электроустановок, которые могут использоваться без устройства отдельного узла учета, с 0,1 кВт до 0,3 кВт.
Это позволит потребителям без дополнительных административных процедур использовать оборудование, необходимое для работы роутеров, оптических сетевых терминалов (ONT), систем охранной сигнализации и других маломощных устройств, обеспечивающих связь и передачу данных.
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Изменения также будут касаться владельцев домашних СЭС

Кроме того, проект постановления уточняет порядок определения объемов потребления электрической энергии такими электроустановками, а также совершенствует механизм расчетов и сроки предоставления информации о выплате частным домохозяйствам, производящим электрическую энергию по «зеленому» тарифу.
Ожидается, что это приведет к повышению прозрачности и эффективности взаимодействия между участниками розничного рынка электрической энергии.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаМобильный интернет
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