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В Украине в I полугодии было введено в эксплуатацию 70 ветротурбин

Энергетика
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В Украине в I полугодии было введено в эксплуатацию 70 ветротурбин
В Украине в I полугодии было введено в эксплуатацию 70 ветротурбин
В первом полугодии 2026 года в Украине было введено в эксплуатацию 70 ветротурбин общей мощностью 414,8 МВт.
Об этом сообщила пресс-служба Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).
Согласно недавнему опросу участников УВЭА, портфель ветроэнергетических проектов в Украине на период 2027—2033 годов превышает 10 ГВт, в то же время география будущих ВЭС охватывает почти все регионы страны.
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Наибольший прирост новых мощностей ожидается в 2028 и 2029 годах — 1773 МВт и 1972 МВт соответственно, в то время как в 2027 году прогнозируется присоединение к энергосистеме Украины еще 1424 МВт новых ветровых мощностей.
«Нынешняя динамика подтверждает стабильное развитие ветроэнергетической отрасли и ее важную роль в восстановлении и трансформации энергосистемы Украины. Интересно и появление нового тренда: строительство установок хранения энергии (УХЭ) на площадках ВЭС, а также проектирование и строительство гибридных электростанций, в состав которых входят ВЭС, СЭС и УЗЭ», — говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что в первом квартале 2026 года 45,5% электроэнергии, произведенной в ЕС, было произведено из возобновляемых источников энергии. Это увеличение по сравнению с тем же кварталом 2025 года, когда доля составила 42,7%.
Ветер был основным источником возобновляемой электроэнергии в ЕС, на который приходилось 44,9% общего объема возобновляемой электроэнергии по сравнению с 42,3% в первом квартале 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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