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Украина резко сократила импорт электроэнергии

Энергетика
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Украина резко сократила импорт электроэнергии
Украина резко сократила импорт электроэнергии
В июне 2026 года Украина импортировала из соседних стран 295 тысяч мегаватт-часов электроэнергии.
По предварительным оценкам аналитиков ExPro Electricity, это на 25% меньше, чем в мае.
В то же время, экспорт украинской электроэнергии продемонстрировал противоположную динамику. За месяц его объем вырос на 61% и достиг 151,5 тысяч мегаватт-часов.
Структура импорта также претерпела изменения из-за сезонных ремонтов энергетической инфраструктуры в соседних странах. Крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину осталась Венгрия, на которую пришлось 42% общего импорта.
Второе место заняла Словакия с долей 25%. После завершения ремонта межгосударственной линии электропередачи объемы импорта со словацкого направления увеличились с 941 мегаватт-часа в мае до 74,3 тысячи мегаватт-часов в июне. Поставки же из Польши сократились на 71%.
Несмотря на более активный рост экспорта, Украина продолжает значительно больше закупать электроэнергии за рубежом, чем продает. По итогам первого полугодия 2026 года импорт составил 4,3 миллиона мегаватт-часов, тогда как экспорт — всего 309 тысяч мегаватт-часов.
Таким образом, за шесть месяцев объемы импорта превысили экспорт почти в 14 раз, что свидетельствует о сохранении зависимости украинской энергосистемы от внешних поставок.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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