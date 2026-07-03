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Единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии полностью отказывается от российской нефти

Энергетика
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Единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии полностью отказывается от российской нефти
Единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии полностью отказывается от российской нефти
Единый нефтеперерабатывающий завод в Грузии Kulevi Oil Refinery планирует к августу-сентябрю текущего года полностью прекратить переработку сырой нефти российского происхождения.
Об этом говорится в заявлении компании Black Sea Petroleum, управляющей предприятием.
В компании Black Sea Petroleum уверены, что такой шаг откроет для ее продукции выход на высокорентабельные мировые рынки.
По официальным данным производителя, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки на предприятии уже превысил 650 тысяч тонн.
Ранее генеральный директор компании Давид Поцхверия отмечал, что российскую нефть планируют заместить сырьем из других регионов.
На первом этапе завод будет использовать нефть из Туркменистана, а затем перейдет на сырье из Казахстана и других государств.
Руководитель предприятия подчеркнул, что это решение напрямую связано с действующим в Европейском Союзе запретом на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

Санкционные риски и обязательства Тбилиси

В феврале текущего года Европейский Союз серьезно рассматривал возможность введения санкций против нефтяного терминала в Пулеве из-за транзита и перевозки российской нефти.
По материалам:
Діло
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