Единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии полностью отказывается от российской нефти Сегодня 14:24 — Энергетика

Единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии полностью отказывается от российской нефти

Единый нефтеперерабатывающий завод в Грузии Kulevi Oil Refinery планирует к августу-сентябрю текущего года полностью прекратить переработку сырой нефти российского происхождения.

Об этом говорится в заявлении компании Black Sea Petroleum, управляющей предприятием.

В компании Black Sea Petroleum уверены, что такой шаг откроет для ее продукции выход на высокорентабельные мировые рынки.

По официальным данным производителя, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки на предприятии уже превысил 650 тысяч тонн.

Ранее генеральный директор компании Давид Поцхверия отмечал , что российскую нефть планируют заместить сырьем из других регионов.

На первом этапе завод будет использовать нефть из Туркменистана, а затем перейдет на сырье из Казахстана и других государств.

Руководитель предприятия подчеркнул, что это решение напрямую связано с действующим в Европейском Союзе запретом на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

Санкционные риски и обязательства Тбилиси

В феврале текущего года Европейский Союз серьезно рассматривал возможность введения санкций против нефтяного терминала в Пулеве из-за транзита и перевозки российской нефти.

Діло По материалам:

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